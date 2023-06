Zwei Top-Neuzugänge

Nach den namhaften Transfers von Mario Konrad (aus Leobendorf) und Christoph Rapp (Retz) zum SV Stockerau, kann sich Sportdirektor Stefan Jaschke auf zwei weitere Top-Neuzugänge freuen:

Zum einen kommt Florian Frithum von Regionalligist ASV Siegendorf aus dem Burgenland, wo der 29-Jährige unumstrittener Stammspieler war. Der Mittelfeldspieler soll neuer Denker und Lenker im Spiel des SVS werden.

Und zum anderen kommt Oliver Wieneritsch vom Wiener Stadtligist SV Schwechat in die Lenaustadt. Der 22-jährige Rechtsaußen begann seine Karriere im Rapid-Nachwuchs, wo er auch elf Einsätze im österreichischen Unter-15 Nationalteam hatte. Zuletzt in Schwechat zeigte er sich gut in Schuss, traf beim aktuellen Tabellendritten fünfmal in den letzten fünf Spielen.

„Zwei absolute Qualitätsspieler, die uns sofort weiter-helfen sollten“, freut sich Jaschke, der noch an weiteren Transfers bastelt. Verlassen sollen die Stockerauer indes Oktay Yendi, Martin Demic und Romulo Silva Santos, weitere Spieler nicht ausgeschlossen.