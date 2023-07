Katzelsdorf biegt Burgenlandligist Marz

Katzelsdorf legte erbnistechnisch einen erfolgreichen Start in die Testspielsaison hin. Gegen Marz (letzte Saison Meister in der 2. burgenländischen Liga Mitte) siegten die Blau-Weißen 3:1. Matthias Lindner stellte sich gleich mit einem Doppelpack vor. Den dritten Treffer steuerte Wechselspieler Ilhan Halilovic bei. Generell war vom Katzelsdorfer Gesicht der Vorsaison nur mehr wenig zu erkennen. Mit Keeper Martin Skarek, Dominik Lukac, Lukas Stetter, Milos Jovanovic, Rona Bumba und Matthias Lindner standen beim Probegalopp gleich sechs Neuzugänge in der Startformation. Im offensiven Mittelfeld wirbelte Yusuf Onur (zuletzt Wiener Neustädter SC), der im Transferfinale ebenfalls noch bei der Lackner-Elf andocken könnte.