Wolkersdorfer Glückwünsche an Korneuburg

Des einen Freud, des anderen Leid. Während Wolkersdorf am Mittwoch mit 6:1 in Vösendorf unterging, fieberte Meisterschafts-Kontrahent Korneuburg, teilweise am Handy via Liveticker, teilweise vor Ort, mit. Nach der SCW-Niederlage begann die dicke Sause, die Elf von Trainer Gerald Schalkhammer feierte gleich anschließend den Titel in Wien.

Enttäuschung und Gratulationen

Wolkersdorf-Trainer Günter Schiesswald gab sich, einige Tage nach der Pleite in Vösendorf noch immer geknickt: „Die erste Reaktion war natürlich sehr enttäuschend. Das Ergebnis war für unsere Ansprüche viel zu hoch, die Tore sind viel zu einfach gefallen. Wie wir uns in der zweiten Halbzeit präsentiert haben, war einfach enttäuschend.“ Er hielt aber fest: „Unser Ziel war es, die Meisterschaft so lange wie möglich offen und spannend zu halten und das ist uns gelungen.“

Der Ex-Internationale gab sich als fairer Verlierer, gratulierte dem frisch gebackenen Aufsteiger recht herzlich: „Gratulation an den Meister. Jede Mannschaft, die am Ende vorne steht, hat es verdient. Ich wünsche ihnen alles Gute in der neuen Liga.“

Der SCK selbst erledigte dann am Freitagabend noch seine Hausaufgaben, trumphte gegen Mistelbach vor allem vor der Pause auf und siegte beim FCM mit 3:1.

Ein Spitzenspiel zum Abschied

Für Schiesswald, Manuel Zillinger und einige andere Wolkersdorfer Akteure ist das Heimspiel gegen den Dritten Stockerau kommende Woche das letzte Match. Der Trainer will gebührend Tschüss sagen und denkt auch ein wenig mit Wehmut an die vergangenen Jahre an der SCW-Seitenlinie zurück: „Der Vize-Meister ist absolut top. Ich bin als Vorletzter gekommen und übergebe die Mannschaft auf dem zweiten Platz. Wir wollen uns bestmöglich verabschieden, deswegen gehe ich stark davon aus, dass sich die Leistung von Mittwoch nicht wiederholen wird.“