Die Comebacker machen den Unterschied

Die beiden höchsten Bezirksvereine waren auf dem Transfermarkt aktiv. Der FC Mistelbach stärker als der SC Wolkersdorf. Die NÖN wirft einen Blick auf die Aktivitäten der beiden Teams:

FC Mistelbach

Trainer Alfred Rötzer und Co-Trainer Roman Mokesch sind genauso wieder an Bord wie Spielmacher Tomas Tok und Flügelspieler Albert Kautz. Alle vier haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie funktionieren können, zudem kennen sie den Verein und der Verein kennt sie. Eine Kombination, die den FC Mistelbach in der anstehenden Spielzeit wieder nach vorne spülen wird. Mit Leon Aichinger angelte man sich zudem einen Stürmer, dem der Durchbruch – vor allem mit Tok und Kautz-Vorlagen – gelingen kann. Ein gelungenes Transferfenster des FCM, einzig fader Beigeschmack: Die Trainerentlassung von Brank, nachdem man kurz zuvor mit ihm verlängerte.

SC Wolkersdorf

Mit Markus Siebenhandl coacht ab dieser Saison jener Mann, der davor jahrelang Günter Schiesswald assistierte. Genau wie bei den Mistelbacher Comebackern gilt auch bei ihm: er kennt das Umfeld und die Gegebenheiten, außerdem hat er schon als Co-Trainer gezeigt, dass er über massig Expertise verfügt. Torhüter Max Schiener duelliert sich mit Namensvetter Weiss um die Nummer eins, David Lippeck verstärkt das Zentrum. Insgesamt verlor der SCW mit Manuel Zillinger und Einser Christian Schiller nicht nur viel Qualität, sondern auch Erfahrung. Auch Max Mayer, Thomas Neid und Lukas Weigl tun weh – vor allem in der Breite. Genau dort ist Wolkersdorf in dieser Spielzeit nämlich nicht mehr so fabelhaft aufgestellt wie noch voriges Jahr. Ein kleiner Minuspunkt.