Mistelbach holt Kautz zurück

82 Spiele mit 14 Toren und zwei Assists - so lautet die Statistik von Albert Kautz in der Ostliga. Der Zistersdorfer war in den vergangenen Jahren unter Mario Santner bei Bruck zum Stammspieler gereift, versuchte ab Winter sein Glück in Leobendorf, brach seine Zelte dort nach einem halben Jahr aber wieder ab.

Viel wurde spekuliert, jetzt ist es fix: Kautz ist zurück in Mistelbach. Schon von 2016 bis 2018 kickte er für den FCM. „Wir sind froh, dass er sich für uns entschieden hat und wieder da ist“, freut sich Sportleiter Hannes Stangl natürlich über den Coup. Der 25-jährige Flügel soll die Offensive der Mistelbacher verstärken.