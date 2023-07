Teamspieler musste absagen

In Obergänserndorf geht in der laufenden Woche ein Nachwuchscamp über die Bühne, rund 25 Kinder jagen von Montag bis Freitag ganztags dem Ball hinterher. Um ihre Augen noch mehr zum Leuchten bringen, ließen die Verantwortlichen ihre Kontakte spielen. Konkret nützte Mario Majstorovic, Bruder von TSU-Sportlicher Leiter Darijo, seine langjährige Freundschaft zu Zoran Ljubicic, dem Vater des aktuellen A-Teamspielers und Köln-Profis Dejan Ljubicic.

Letzterer hatte nach seinen Einsätzen für Österreich im Juni nämlich noch ein paar Resttage Urlaub und weilte noch in Wien. Auf Anfrage der Majstorovic-Brüder sollte der 25-Jährige am Montagvormittag einen Sprung zum Camp kommen, den Kindern auf die Beine schauen, mit ihnen essen, Autogramme schreiben und Fotos machen – so der Plan. Leider musste der berühmte Kicker krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

Dafür wird im Lauf der Woche Filip Faletar den Obergänserndorfern einen Besuch abstatten. Der 28-Jährige kickte in seiner Karriere unter anderem in Kroatien, Deutschland und Spanien, jetzt ist er bei Wieselburg in der 2. Landesliga West.

Für die Erste kommt noch ein schneller Youngster

Abseits davon basteln Darijo Majstorovic & Co weiter am neuen Kader der Ersten. Dort mit dabei ist künftig Ante Bacic, der aus der U17 von Hagenbrunn kommt. „Ein robuster, schneller Spieler für die Außenbahn, guter Schuss, linker Fuß“, sagt der Sportliche Leiter. Bacic wird aber erst im August einsteigen.

Die Kinder am Nachwuchscamp hatten trotzdem ihren Spaß