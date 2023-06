Fünf kassiert, fünf geholt

Das 0:5 in Langenlebarn Ende der Vorwoche war Tiefpunkt verpatzter letzter Wochen und Spiele für die TSU Neumed Obergänserndorf. Kein Wunder, dass Darijo Majstorovic, dem sportlichen Leiter, nach der sechsten Niederlage in Folge der Kragen platzte: „Die Luft ist bei uns draußen, aber das soll keine Ausrede sein, da erwarte ich mir mehr Charakter. Das war viel Alibi-Fußball und eines 2. Landesligisten nicht würdig.“ Und er schob noch eine sarkastische Meldung nach: „Beim Verhandeln sind die Spieler Weltklasse, die Leistung am Feld eher Kreisklasse.“

Damit ist klar, in Obergänserndorf wird sich einiges tun in der Übertrittszeit, fünf Neuzugänge konnte Darijo Majstorovic schon bekannt geben: So kommt Flügelspieler Michael Chudik von Gebietsligist Ernstbrunn, Top-Talent Dorian Kleedorfer aus Deutsch-Wagram (Anm.: 1. Klasse Nord). „Ein Linksfuß mit enorm viel Potenzial“, schwärmt Majstorovic.

Des Weiteren kommen Markus Sramek, ein Verteidiger von Ligakonkurrent Katzelsdorf, der früher auch in Gerasdorf kickte. Zudem Laufmaschine Ilyas Isildar vom Wiener 2. Landesligist Sportunion Schönbrunn. Und schließlich als neuer Spielmacher Muhammed Özturgut vom Wiener Stadtligist WAF Vorwärts Brigittenau. „Er soll unser neuer Zehner werden“, hofft Majstorovic.