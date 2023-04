Helden aus der zweiten Reihe

Werbung

Eigentlich waren die Vorzeichen für die TSU Neumed Obergänserndorf vor dem

Auswärtsspiel in Katzelsdorf schlecht: Gleich sechs Leistungsträger fehlten, unter anderem Tormann Michael Harrauer, Ex-Profi Osman Ali oder Abwehrboss Oliver Kascha.

Zudem wartete mit den Katzelsdorfern ein Gegner, der sich im Winter gut verstärkt hat und mit zwei Siegen, darunter ein 8:3 in Bad Vöslau, in die Frühjahrsmeisterschaft startete. Als dann auch noch Ex-Teamspieler Christopher Drazan die Hausherren nach fünf Minuten 1:0 in Führung brachte, schien alles klar. Oder doch nicht?

Nein, denn es gab aus Sicht der Obergänserndorfer, „einige Highlights“, wie es Trainer Michael Wagner schmunzelnd auf den Punkt brachte. Noch vor der Pause drehte man die Partie auf 3:1, profitierte dabei von einem Ausschluss Katzelsdorfs und spielte den Vorsprung in Halbzeit zwei sicher nach Hause. Auch weil die für die ausgefallenen Stammkräfte eingesprungenen Bankspieler ihre Aufgabe bravourös lösten. Oder wie es Wagner auf den Punkt brachte: „Ich habe immer gesagt, bei uns ist jeder Kaderspieler wichtig. Jetzt haben sie mich bestätigt, ich bin extrem stolz auf die Burschen.“ Drei Spieler stachen besonders hervor:

Daniel Stojcic

Der Ersatzgoalie, der zum ersten Mal über 90 Minuten das TSU-Dress trug, kam in der Meisterschaft zum letzten Mal bei der Restspielzeit gegen Wolkersdorf im Oktober zum Einsatz. Heuer durfte er nur 27 Minuten im Vorbereitungsspiel gegen Spillern ran. Der 26-Jährige war happy, dass er zum Auswärtssieg beitragen konnte: „Ich habe nur das getan, was meine Aufgabe ist. Und die Burschen vor mir haben mit dabei ordentlich geholfen.“

Lukas Maurer/Onsi Fouli

Der 21-jährige Maurer ist eigentlich Offensivspieler, lief diesmal aber als rechter Außenverteidiger auf und machte seine Sache gut, genauso wie der erst 21-jährige Fouli auf der anderen Seite. Beide spielten ohne großen Respekt und machten Wagner damit stolz: „Ein Riesenkompliment für diese Leistung.“

Ebenfalls ein Gewinner, wenngleich ein Routinier, war Neuzugang Mato Tadic, der endlich sein erstes Tor für die Obergänserndorfer erzielte. „Das tut ihm gut“, weiß auch Wagner.