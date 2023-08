Jetzt fällt auch Chudik aus

Der Verletzungsteufel hat schon wieder bei der TSU Neumed Obergänserdorf zugeschlagen: Nach dem Aus für Muhammed Ali Keskin erwischte es jetzt Neuzugang Michael Chudik. Der 27-jährige Flügelspieler verletzte sich im Testspiel gegen Rohrendorf in einem Zweikampf. „Ich habe gleich gespürt, dass etwas nicht in Ordnung ist, und habe dann gleich ein MRT gemacht, zum Glück war nichts mit dem Kreuzband. Allerdings ist ein Stück vom Knochen abgesplittert, das muss jetzt mit einer Arthroskopie behandelt werden“, berichtete Chudik. Er rechne mit einer Pause bis in die zweite Hälfte der Herbstsaison. „Glück im Unglück, denn im ersten Moment dachte ich schon, dass es noch schlimmer sein würde“, war Chudik ein wenig erleichtert.

Seine Mitspieler befinden sich auf einem guten Weg, denn nach der guten Leistung beim 2:5 – nach 2:1-Führung – gegen den Landesligisten Rohrendorf wurde Angstgegner Ernstbrunn 2:0 besiegt. Zudem kommen die Urlauber immer mehr zurück, so dass Darijo Majstorovic, der sportliche Leiter, optimistisch meint: „Wenn es keine Verletzten mehr gibt, dann haben wir eine sehr starke Mannschaft.“