Was schief läuft in Obergänserndorf

Eigentlich war die Stimmung bei der TSU Obergänserndorf vor Saisonstart gut. Nach Platz sieben in der Vorsaison und – auf dem Papier – starken Neuzugängen war der Optimismus groß, heuer in ähnliche Regionen vorzustoßen. Eine Runde vor dem Ende der Herbstsaison ist dieses Vorhaben – zumindest Stand jetzt – gescheitert.

Magere zehn Punkte führten nämlich dazu, dass Trainer Michael Wagner und seine Mannen Tabellenletzter sind und in akuter Abstiegsgefahr schweben. Was also ist schiefgelaufen? Der Versuch einer Aufarbeitung:

Der Verletzungsteufel

Im Fußball oft als Ausrede verwendet, bei den Obergänserndorfern aber eine Tatsache: Zunächst erwischte es Muhammed Ali Keskin, der zwar früher als erwartet zurückkehrte, aber dennoch gehandicapt war, dann Michael Chudik, der den gesamten Herbst ausfällt, zudem Terence True-Tutschku, einen ganz feinen Kicker, und dazwischen auch Torjäger Mato Tadic. Anders formuliert: Wagner musste immer wieder improvisieren und konnte selten einmal mit seiner Wunschformation auflaufen.

Die Disziplinlosigkeiten

Zwar meinten es die Männer in Schwarz nicht immer gut mit der TSU, aber vier Rote oder Gelb-Rote Karten – damit ist man Liga-Spitzenreiter gemeinsam mit den Bisambergern – sind einfach zu viel. Denn so schwächte man sich immer wieder selbst.

Das laue Lüftchen im Sturm

Neun Tore in 14 Spielen sind absoluter Liga-Negativwert, die Offensive der Obergänserndofer genügte nur selten den Ansprüchen. Einzig Tadic, der fünf dieser neun Treffer erzielte, ist von der Kritik ausgenommen.

Entmutigen lässt sich Wagner davon aber nicht: „Jammern hilft nichts, wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und an der Trendwende arbeiten. Wir wissen ja, wie es ist, wenn es nicht läuft. Also ich bin optimistisch, dass wir da unten wieder rauskommen. In dieser Liga pickt eh alles eng zusammen.“ Recht hat er, denn trotz des letzten Platzes fehlt Obergänserndorf nur ein Sieg auf einen Nicht-Abstiegsplatz und beispielsweise neun Zähler auf Rang neun.