Zwei Sorgenkinder beim FC Mistelbach

Gleich zwei Hiobsbotschaften gab es für Trainer-Rückkehrer Alfred Rötzer beim FC Mistelbach. Michael Steingassner, im Zentrum Dreh- und Angelpunkt und zusätzlich Kapitän der Mannschaft, fällt mit einer Knieverletzung aus. Einmal mehr macht das rechte Probleme, eine Diagnose gibt es aber noch nicht. „Ich weiß leider erst Ende Juli Genaueres“, berichtet der 27-Jährige.

Seinen Coach stellt das schon früh in der noch jungen Saison vor eine Herausforderung, was die Sechser-Position betrifft. Josef Hesek und Mar-kus Hosp wurden abgegeben, Etnik Iberdemaj fehlt im August gleich drei Wochen und Jan Neumann verletzte sich jüngst an der Fußsohle. Rötzer hat ein paar Überlegungen dazu im Kopf: „Niki Maslowski hat das in der Jugend auch öfter gespielt, wir werden ihn einmal ausprobieren.“ Auch Sebastian Berger, eigentlich eine Reihe weiter vorne angesiedelt, wird sich im den defensiveren Part versuchen. „Im Endeffekt geht als Trainer immer darum, einen Plan B zu haben“, nimmt es Rötzer gelassen.

Auch Bernhard für ein Monat out

Den braucht der Trainer auch links in der Viererkette, denn dort muss er Stammkraft Michael Bernhard für mindestens vier Wochen vorgeben. Der Linksfuß brach vergangene Woche das Training ab, vermutet wird ein Muskelfaserriss. „Was es genau ist, wissen wir noch nicht, aber sicher eine Muskelverletzung“, so der Coach.

Den vakanten Kapitänsposten hat der Übungsleiter indes schon nachbesetzt, nachdem ihm reihenweise die Kandidaten ausgeingen. Stefan Dominkovics wäre so einer gewesen, er ist nach wie vor verletzt und denkt bis Winter nicht an Fußball. Emir Dilic war der Ersatzmann von Steingassner, ihn zog es im Sommer nach einem Jahr zurück zu Langenrohr. Und Steingassner selbst fiel jetzt auch wieder aus. So wanderte die Binde an den Oberarm von Alexander Graf, Rötzer ist zufrieden: „Das passt gut. Er teilt als Innenverteidiger viel ein und füllt die Rolle mit seiner Art auch wirklich gut aus.“ Der 24-jährige Großkruter kam vorigen Sommer aus Langenrohr und war auf Anhieb Stammspieler beim FCM.