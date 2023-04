Vösendorf jubelt über Derbysieg

Werbung

Vösendorf - Brunn 1:0. Im Mödlinger Fußballbezirk waren alle Augen auf das Landesliga-Derby zwischen Vösendorf und Brunn gerichtet. Während Vösendorf mit einer starken Heimbilanz, weil zuhause noch ungeschlagen, aufwartete, kam mit Brunn der Tabellenzweite zum Lokalrivalen. In der Anfangsphase liefen die Hausherren früh an, machten den sonst so spielstarken Brunnern, die mit dem Geläuf ihre Probleme hatten, das Leben schwer. Auf der anderen Seite schlug Vösendorf gleich mit der ersten Chance zu. Langer Ball in die Spitze, der zweite Ball fiel Valentin Holzer genau vor die Beine, der auf der Seite runterging und im Zentrum das Auge für den völlig freistehenden Mathias Svoboda hatte, der zum 1:0 einschob.

Steinacher trifft Stange, Obitsch vergibt Tausender

Am Spielgeschehen änderte das wenig - ganz im Gegenteil. Brunn hatte viel Ballbesitz, die Hausherren verlagerten sich mit der Führung im Rücken noch mehr auf die Defensive. Doch die Gäste konnten wiederum mit dem Ball kaum Kapital schlagen. Die nächste Chance hatten nämlich die Vösendorfer. Nach einem Foul in Sechzehnernähe stellte Brunn-Keeper Christian Haselbauer noch seine Mauer ein, ehe Vösendorfs Spielertrainer Sascha Steinacher alle überraschte, den Freistoß schnell ausführte und abzog - er traf aber nur die Stange. Auf der Gegenseite hatte dann Brunn die Riesenchance auf den Ausgleich. Flanke auf Klemens Obitsch, der vom Fünfer das Leder über das leere Tor knallte. Dann spielten die Brunner Nils Berger perfekt frei, dessen Abschluss aber von Vösendorf-Keeper Thomas Trettler pariert wurde. So ging es mit der 1:0-Führung der Vösendorfer in die Kabine.

Torraub oder nicht?

Je länger das Spiel dauerte, desto tiefer fielen die Vösendorfer in Richtung des eigenen Tores. Brunn diktierte das Geschehen, ohne jedoch richtig zwingend zu werden. Und wenn, unterbanden dass die Vösendorfer. Wie in der 50. Minute: Haselbauer fing einen Freistoß ab, suchte mit seinem schnellen Ausschuss Florian Uhlig. Der wäre wohl auf und davon gewesen, wenn Steinacher rund 25 Meter vor dem Tor nicht ein Foul gemacht hätte. Doch war er der letzte Mann oder nicht? Während die Brunner heftig eine Rote Karte reklamierten, gab Schiedsrichter Gerhard Daubeck zwar den Freistoß, zeigte Steinacher aber nur Gelb. Damit war der Spielertrainer gut bedient, Rot wäre durchaus eine Option gewesen.

Blutiges Andenken

Die Partie spielte sich fast nur mehr in der Hälfte der Vösendorfer ab, die mit viel Leidenschaft verteidigten, jedoch kaum mehr für Entlastung sorgen konnten. Nach etwas mehr als einer Stunde suchte Florian Uhlig mit einem Stanglpass Obitsch, der die Kugel nur hauchdünn verfehlte. Dann wurde das Derby auch noch blutig. Weil Matthias Nemetz einen Ellbogen ins Gesicht bekam, mit blutüberströmter Nase nicht mehr weiterspielen konnte. Und damit ein längeres Andenken an das Derby haben wird. Er zog sich wohl einen Nasenbeinbruch zu.

Brunn trifft, doch Treffer zählt nicht

Der größte Aufreger spielte sich nach 76 Minuten ab. Freistoß Florian Uhlig, der den Ball in Richtung Tor brachte. Vösendorf-Keeper Trettler ging auf den hohen Ball, dem rutschte die Kugel aber in seinen Kasten durch. 1:1? Nein! Weil der sich im Abseits befindliche Philipp Gallhuber den Schlussmann irritiert haben soll. Heftige Proteste der Brunner waren die Folge. Von denen ließ sich Daubeck nicht umstimmen. Es war jedoch eine durchaus diskussionswürdige Entscheidung. Mehr als ein Baumeister-Kopfball, der über das Tor ging, und ein geblockter Würfel-Schuss waren für die Gäste nicht mehr drin. Ronald Datler hätte nach 88 Minuten nach einem Foul als letzter Mann wohl ebenso mit Rot runter müssen, doch auch hier ließ Daubeck Gnade vor Recht ergehen. So feierte Vösendorf einen insgesamt glücklichen Derbysieg.

Stimmen zum Spiel

Sascha Steinacher (Vösendorf-Spielertrainer): „Wir haben es 20 Minuten gut angelegt, sind früh in Führung gegangen. Das war nicht unverdient, weil wir sehr präsent waren. Dann hatten wir Glück, dass sie nicht das 1:1 gemacht haben. Sie hatten bei meinem Stangenschuss aber auch Glück. Wir haben das Spiel dann aber aus der Hand gegeben, hatten vorne nicht so die Durchschlagskraft, konnten die Bälle schwer halten. Die Emotion und den Kampf haben wir aber angenommen, leider ohne spielerische Linie. Ich bin trotzdem extrem stolz auf die Truppe. Jeder hat läuferisch über seinen Verhältnissen gespielt. Der Sieg war nicht verdient, aber auch nicht unverdient.“

Robert Schiener (Brunn-Trainer): „Wir sind an unserer Chancenauswertung gescheitert. Wir hatten drei richtig gute Chancen, die wir nicht verwertet haben. Obwohl sie sehr defensiv gespielt haben, konnten wir uns aber nicht mehr Möglichkeiten herausspielen. Da haben uns dann einfach die Ideen gefehlt.“

Statistik:

ASV VÖSENDORF - SC BRUNN/GEB. 1:0 (1:0).

Tor: 1:0 (6.) Svoboda.

Vösendorf: Trettler; Köller, Lubenovic, Müller, Bauer; Svoboda, Steinacher, Kielnhofer, Holzer (90+5. Petross); Holdhaus (HZ. Karioti), Kirimli (66. Sacirovic, 90. Staudinger).

Brunn: Haselbauer; Buchta, Baumeister, Datler, Gallhuber; J. Uhlig, Nemetz (76. Resch), F. Uhlig, Berger, Würfel; Obitsch (67. Kozelsky).



Vösendorf, 300.- SR: Daubeck