Mistelbachs späte Aufholjagd

Vösendorf - Mistelbach 2:2. Zuhause hat Vösendorf in der Saison noch kein Spiel verloren. Das sollte auch gegen Mistelbach so bleiben. Anders als sonst war die Leistung aber nicht nach dem Geschmack von Spielertrainer Sascha Steinacher: „Das war keine gute Partie, wir haben nicht gut gespielt, haben uns schwer getan.“ Dennoch gingen die Vösendorfer in Führung, weil Yasin Kirimli mit zwei Toren innerhalb von neun Minuten für das 2:0 sorgte.

Das sollte aber nicht der letzte Doppelschlag des Tages bleiben. „So eine Führung musst du irgendwie über die Zeit bringen, aber es war nicht möglich. Der Kader ist dünn, man hat gemerkt, dass es das dritte Spiel in einer Woche war“, haderte Steinacher. Gerade in der Schlussphase ging Vösendorf der Saft aus, Mistelbach nutzte das eiskalt aus. Josef Hesek erzielte in der 89. Minute den Anschlusstreffer, Marcel Bauer in der Nachspielzeit noch den Ausgleich.

Mistelbach-Coach Marco Brank war stolz auf die Moral seiner Jungs: „

Statistik:

Vösendorf - Mistelbach 2:2 (0:0)

Torfolge: 1:0 (53.) Kirimli, 2:0 (64.) Kirimli, 2:1 (89.) Hesek, 2:2 (90+3.) Bauer

Karten: Bauer (50., Gelbe Karte Unsportl.)Augustin (43., Gelbe Karte Unsportl.)

Vösendorf: Trettler, Holzer (77. Holdhaus), Steinacher, Sprinzer (86. Karioti), Staudinger, Köller (86. Abubakar), Kielnhofer, Bauer Gerald, Svoboda, Müller, Kirimli

Mistelbach: Beißer; Rapper (72. Stuchetz), Graf, Augustin (85. Neumann), Bernhard; Steingassner, Iberdemaj (85. Hesek); Bauer, Hosp (65. Hager), Knebel (65. Bumba); Dilic.

255 Zuschauer, Schiedsrichter: Daniel Holzinger