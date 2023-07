Mistelbach schiebt Test gegen Katarer ein

Nach dem 3:0-Sieg in Neusiedl und dem 5:1-Erfolg gegen Columbia Floridsdorf hätte der FC Mistelbach nur noch am Samstag gegen Prottes getestet, bevor es kommenden Freitag mit der Meisterschaft losgeht und Langenlebarn vor der Türe steht.

Kurzfristig ergab sich aber ein weiterer Test, den der FCM nicht sausen lassen wollte: Al Ahli Doha SC aus Katar meldete sich telefonisch. „Ihr Manager hat mich angerufen und gefragt. Er hat sich zuvor bei Josef Gottwald (Laas Sportlicher Leiter, Anm.) erkundigt“, so Trainer Alfred Rötzer. Di Kataris gastieren seit einigen Wochen in der Thermenstadt, spielten Mitte Juli auch schon ein Vorbereitungsmatch gegen den SCL. Am Donnerstag (Spielbeginn 18 Uhr, Anm.) kommen sie ins Algebra Sportzentrum.

„Ich hab mir zuerst gedacht, ein Spiel am Donnerstag und dann gleich noch eines am Samstag, so kurz vor der Meisterschaft, das ist vielleicht nicht das beste. Aber wir haben aktuell so viele junge Spieler, die Mannschaft war auch gleich angetan von der Idee, also haben wir zugesagt. Wir werden schauen, dass wir das mit der Spielzeit bei den Burschen steuern“, erklärte der Coach. Einer dieser „vielen Jungen“ ist der Siebenhirtner Tobias Welzel, der über die Admira Akademie und Hagenbrunn im Sommer den Weg zurück nach Mistelbach fand. Gegen Columbia gelang ihm das 5:1. Rötzer ist zufrieden: „Er ist noch sehr verspielt, aber technisch wirklich gut, beweglich und schnell.“ Welzel spielte in jener Jugenmannschaft der Mistelbacher, in der auch Jan Neumann, Pascal Hager und Oliver Stuchetz kickten.

Bernhards Diagnose ist da

Apropos kicken: Das können Michael Bernhard und Michael Steingassner aktuell nicht. Bei Bernhard bestätigte sich der Verdacht auf einen Muskelfaserriss, bei Steingassner stand die MRT-Untersuchung für das beleidigte Knie am Montagabend an. Auch Thomas Augustin spürte zuletzt was im Oberschenkel, ging gegen Columbia nach einer Halbzeit raus, nachdem er den Test gegen Neusiedl komplett ausließ.

Ganz allgemein ist der Übungsleiter zwiegespalten: „Aktuell ist es noch viel Licht und Schatten. Man sieht, dass wir offensiv viel Qualität und Möglichkeiten haben, defensiv die Abstimmung aber oft noch nicht stimmt. Daran müssen wir noch arbeiten.“