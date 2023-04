Ein Traumtor als Dosenöffner

Werbung

Wolkersdorf - Obergänserndorf 7:1. „Ein Knackpunkt war auf jeden Fall das 1:0, bis dahin war es eine offene Partie“, sah Wolkersdorf-Co-Trainer Markus Siebenhandl die ersten zehn Minuten ein ausgeglichenes Match mit wenig Höhepunkten. Den ersten sollte dann Daniel Schöpf liefern. Der Wolkersdorfer Kapitän sah in Minute zwölf, dass Obergänserndorf-Goalie Michael Harrauer eine Spur zu weit vor seinem Kasten stand und überhob ihn aus gut 35 Metern zur 1:0-Führung - mit seinem „schwachen“ linken Fuß. „Extraklasse“, gab es Sonderlob von Siebenhandl.

Allgemein legten es die Heimischen in diesem Spiel ein wenig anders an, ließen dem Gegner im Aufbau den Ball, standen tiefer als gewohnt und warteten auf Fehler. Das sollte sich bezahlt machen. Nach einem Ballgewinn ging es schnell über die Seite, Thomas Eibl brachte die Kugel scharf zur MItte, wo der einlaufende Emanuel Rajdl auf 2:0 stellte. Siebenhandl atmete durch: „Danach hat man gemerkt, dass es der Mannschaft gut geht und sie sich wieder wohler fühlt.“ Wiederspiegeln sollte sich das nur neun Minuten nach dem 2:0, da stellte Schöpf nämlich schon auf 3:0 - das Muster blieb gleich. Ballgewinn, Umschaltspiel, Eibl auf der Flanke, Schöpf in der Mitte - Tor.

Obergänserndorfer Ehrentreffer

Doch auch die Gäste hatten ihre Momente, Samir Mujic traf nach 31 Minuten zum 3:1. Der Mittelfeldmann kam rund um den Sechzehner an den Ball - Wolkersdorfer stand ein wenig zu breit - und versenkte den Ball im Winkel. Mit dem 3:1 ging es auch in die Kabinen.

Einer, der noch lang nicht genug hatte, sorgte nach der Pause für die nächsten Treffer: Daniel Schöpf. In Minute 57 traf der frühere Deutschland-Legionär zum 4:1, drei Minuten später zum 5:1. Danach war Schluss für den Kapitän, für ihn kam der wiedergenesene Christian Stanic in die Partie.

Stanic kann es auch als Joker

Wolkersdorf schoss sich all den Frust der letzten Wochen von der Seele und baute auch nicht ab, nachdem man mit Waranitsch, El Dib, Fuchs, Hager und eben Stanic gleich fünfmal wechselte. El Dib bediente in der Schlussphase Stanic, der ins lange Eck traf. In der Nachspielzeit bezwang der Angreifer Harrauer noch ein weiteres Mal im Eins gegen Eins, am Ende stand es 7:1 für den SCW.

Bei den Obergänserndorfern seufzte Darijo Majstorovic, der sportliche Leiter: „Es war eine klassische Partie, wo sie einen Traumtag erwischt haben, wir aber einen Albtraumtag. Aber natürlich haben wir verdient verloren, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Es gibt halt so Spiele im Laufe der Saison.“

Statistik:

Wolkersdorf - Obergänserndorf 7:1 (3:1)

Torfolge: 1:0 (12.) Schöpf, 2:0 (16.) Rajdl, 3:0 (25.) Schöpf, 3:1 (31.) Mujic, 4:1 (57., Elfmeter) Schöpf, 5:1 (60.) Schöpf, 6:1 (82.) Stanic, 7:1 (90+1.) Stanic

Karten: Harrauer (55., Gelbe Karte Foul), Maurer (65., Gelbe Karte Foul)

Wolkersdorf: Schiller; Stöckl, Weigl, Hochmeister (75. Fuchs), Bleyer; Zillinger, Petronczki (75. Hager); Mikulanec (69. Waranitsch), Schöpf (61. Stanic), Rajdl (69. El Dib); Eibl.

Obergänserndorf: Mujic, Maurer, Tutschku (8. Osman Ali), Fouli (32. Mitrovic), Harrauer, Tadic (64. Feigl), Keskin (64. Wagner), Okunakol, Kisser, Bachl, Srok

210 Zuschauer, Schiedsrichter: Ramazan Ergin