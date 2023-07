Absteiger Spratzern sortiert sich neu

Beim ASV bleibt praktisch kein Stein auf dem anderen. Schon mehr als eine ganze Mannschaft hat den Klub verlassen, genauer gesagt 13 Spieler. Zuletzt gingen vier Leistungsträger von Bord. Shootingstar Elias Reickersdorfer wandelte den Abstieg in einen Aufstieg um. Statt der 2. Landesliga West, wird es für den Außenbahnspieler die Regionalliga Ost. Meister Ardagger/Viehdorf nimmt Reickersdorfer „mit“. Ebenfalls in die RLO wechselt Arian Assim, der beim in Neusiedl Halt macht. Mittelfeld-Taktgeber Mehmet Olgun wollte erneut den Sprung in die dritthöchste Leistungsstufe schaffen, absolvierte bei Aufsteiger FavAC ein Probetraining. Letztendlich wird es aber wohl nach Rohrbach gehen. Im Winter kam Sasa Markovic aus Favoriten zum ASV, nun wandert der Abwehrakteur weiter zum ATSV Salzburg (1. Landesliga).

Drei Jungwölfe für den ASV

Nach dem Ende der Reservemannschaft der SKN Juniors kommen viele junge Spieler auf den Markt. Zumindest drei finden in Spratzern Unterschlupf. Die beiden Innenverteidiger Adnan Imocanin (Jahrgang 2004) und Karim Ben Labiadh (2004) kommen ebenso wie „Sechser“ Rinor Muharemi (2005). Mit dem zentralen Mittelfeldspieler Karim Rabeh, zuletzt in Lilienfeld, wechselt ein weiterer Spieler mit SKN-Vergangenheit nach Spratzern. „Es werden auch einige Spieler aus dem eigenen Nachwuchs aufrücken“, beschreibt ASV-Sportchef Jochen Hnilicka. Am Mittwoch werden bei der Schinkels-Elf gegen Mauerwerk einige Testpiloten unter die Lupe genommen.