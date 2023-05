20-jährig verstorben: SC Amaliendorf trauert um Spieler

Gerade noch im Freudentaumel nach dem ersten Saisonsieg platzte beim SC Amaliendorf am Samstagvormittag die schockierende Nachricht, dass Reservespieler Christian Lamp mit 20 Jahren plötzlich verstorben ist. Er war noch am Freitag mit beim Spiel in Eggenburg. „Vielen Dank für alles, Chrisi, was du für den SCA geleistet hast“, verabschiedete sich der Verein via Facebook von seinem „Spieler, Fan und Freund“.

Die Partie der Reserven beim Nachtrag am Montag in Purgstall wurde deshalb abgesagt.