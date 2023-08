Absdorf auf der Siegerstraße

In dieser Tonart kann es für die Schützlinge von Christian Schragner weitergehen. „Wir haben jetzt vier Punkte am Konto, die hätte ich mit Handkuss nach drei Partien genommen. Jetzt können wir in Rohrendorf mit aller Ruhe ans Werk gehen. Die Heimelf ist am Zug. Wir können das Spiel genießen. Die Hausherren sind klarer Favorit“, meinte Schragner nach dem Heimerfolg gegen Eggenburg. Die Waldviertler wurden in einem echten Kampfspiel niedergerungen. Beide Mannschaften agierten auf Augenhöhe, daraus entwickelte sich ein intensiver Fight, ohne aber über die Grenzen der Fairness zu gehen. Absdorf engte die Kreise von Spielmacher Jindrich Kucera ein. „Ich habe ihn aber nicht manndecken lassen, sondern es kümmerten sich alternierend Spieler um ihn. Er kam so nicht zur Entfaltung“, freute sich Schragner. Sein Unterschiedsspieler war an diesem Abend Igor Caetano, der Mann vom Zuckerhut. Er war auch schon während des Matches einer der Aktivposten der Heimischen. Und sein „Grapscher“ am Sechzehner des Gegners brachte in Minute 88 die endgültige Entscheidung für Absdorf. Mit einem Lupfer düpierte er noch den gegnerischen Torhüter. Mit diesem Sieg ist der Auftakt für die Schmidataler in der 2. Landesliga fast als perfekt zu bezeichnen. Die Mannschaft hatte auch das Tempo der Eggenburger mitgehen können, das war einer der Gründe für den Erfolg.

Dieser Sieg macht Hoffnung auf mehr. Wobei der nächste Gegner sicher noch ein ganz anderes Kaliber als die Eggenburger sind. Rohrendorf gilt in Insiderkreisen als einer der möglichen Titelfavoriten. Die Wachauer haben die letzte Partie gegen Wieselburg mit 1:3 verloren. Daher wird es für Absdorf doppelt schwer, in der Fremde zu punkten. Dennoch: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Die breite Brust ist jedenfalls da.