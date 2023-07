Absdorf benötigt noch Offensivkräfte

„Wir sind noch auf der Suche nach ein bis zwei Offensivkräften, das gestaltet sich gar nicht so einfach“, meint der Sportvorstand des SV Absdorf, Mario Krumpöck. Durch den Transfer von Fabio Fiedler (elf Tore in der abgelaufenen Saison) zum FC Tulln hat sich ein Loch im Offensivbereich aufgetan, das gar nicht so leicht geschlossen werden kann. Ein blick auf die bisherigen Zugänge: Philipp Böhm ist eine Defensivkraft an der Außenposition. Andi Wimmer ein hoffnungsvoller Spieler aus Ruppersthal und Igor Caetano eine unbekannte Größe aus Brasilien, wo er für Juventus Santa Catarina aktiv war.

Um aber auch in der neuen Liga konkurrenzfähig zu bleiben, wird sicher noch der eine oder andere Angreifer benötigt. Die 2. Landesliga gilt schon als gewaltiger Sprung für sämtliche Gebietsligisten. Hier nicht in jeder Formation optimal besetzt zu sein, kann sich von Beginn an als Bumerang erweisen. Verschiedene Wege ins GlückEntweder man ist mit Qualitätsspielern gespickt, wie beispielsweise Ybbs, Wieselburg oder auch Rohrendorf, oder kommt über die Kompaktheit wie Seitenstetten oder auch Bezirksrivale Würmla, die eine tolle Rückrunde in der abgelaufenen Saison hingelegt haben. Eine gewisse Routine in der zweiten Landesliga hat bei den Tullnerfeldern natürlich auch mitgeholfen, diese Ergebnisse zu erzielen.

Es wäre schade, wenn Absdorf schon zu Beginn in die Bredouille käme. So Schwächephasen, wie im Finish der Meisterschaft der abgelaufenen Saison, kann sich Absdorf in einer 2. Landesliga nicht mehr leisten. Da gerät man schnell in den Abstiegsstrudel, wie das Beispiel Amaliendorf in der Vorsaison gezeigt hat.

Das Mittelfeld ist auch für eine 2. Landesliga gut besetzt, auch in der Abwehr dürfte es wenig Probleme geben. Der Abgang von Andi Dober ist zwar ein Aderlass, aber die zeitweise Absenz des Ex-Rapidlers wurde schon in der Vorsaison in den entscheidenden Phasen der Meisterschaft sehr gut kompensiert. Es steht Absdorf auf jeden Fall eine große Bewährungsprobe bevor.