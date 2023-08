Absdorf im Cupfieber Würmla „auf Kurs“

Der SV Etech Mörth Absdorf hat bis dato drei Vorbereitungspartien absolviert. Teilweise ergebnistechnisch eher durchwachsen. Doch Trainer Christian Schragner sieht der Meisterschaft gelassen entgegen: „Wir sind auf einem guten Weg. Die Mannschaft zieht voll mit. Der erste Prüfstein ist natürlich das Cupspiel gegen Getzersdorf. Da wollen wir uns so teuer wie möglich verkaufen. Nominell sind wir der Favorit, doch der Cup hat ganz eigene Gesetze - wir wollen aber gerne weiterkommen. Doch heuer sind die beteiligten Teams wahrscheinlich von einer ganz besonderen Güte.“

Auftakt in Gmünd wird gleich ein Gradmesser

Das Cupspiel gegen Getzersdorf ist eine tolle Generalprobe für das erste Meisterschaftsspiel knapp eine Woche später im Waldviertel. Die Gmünder haben sich gegenüber dem Vorjahr verstärkt. Allerdings gab es gegen die Granitstädter in der Saison 21/22 insgesamt vier Punkte. In Gmünd konnte man damals in einem sehenswerten Spiel die Heimischen mit 1:3 zeitweise wie Statisten aussehen lassen. Das würde natürlich auch diesmal in den „Matchplan“ passen. Schragner weiß aber, dass die ersten Runden sehr schwierig werden. „Ich wäre mit vier Zählern aus den ersten drei Partien gar nicht unzufrieden. Wir spielen in Gmünd und Rohrendorf, da hängen die Trauben hoch. Daheim gegen Eggenburg treffen wir sicher auf einen Gegner in Augenhöhe. Ein guter Start wäre enorm wichtig.“

Ligakonkurrent und Bezirksrivale Würmla befindet sich „auf Kurs“, wie Trainer Walter Brandstätter vermeldet. „Wir haben uns speziell Gegner ausgesucht, wo wir verschiedene taktische Varianten ausprobieren können.“ Gegen Muckendorf/Zeiselmauer versuchte man sehr offensiv zu agieren. „Das ist uns auch gelungen, wir haben vier Tore geschossen, doch leider durch Unachtsamkeiten auch vier Tore erhalten. Offensiv war es sehr gut“, meinte Brandstätter. Gegen Zwettl testete man die defensive Variante. „Hier haben wir sehr diszipliniert gespielt. Aus zwei Einzelfehlern gerieten wir allerdings in Rückstand. Doch wir schafften noch das 2:2.“ Würmla arbeitet nun die letzten zwei Wochen noch am Feinschliff. Der Start ist „traditionell“ gegen Herzogenburg. „Naja, sehr kreativ ist man da beim Verband nicht“, hätte sich Brandstätter nach drei Jahren endlich einen anderen Auftaktgegner gewünscht. Mit Ybbs hat man in Runde zwei aber ein ganz anderes Kaliber zu bekämpfen. Das wird ein echter Topfight!