Absdorf überraschte in Gmünd, Würmla remis

Zwei Remis für die 2. Landesliga-West-Klubs. Für Absdorf war es ein Auftakt mit positivem Ende. Für Würmla war das Unentschieden zu wenig. Die Absdorfer gingen nach den letzten Vorbereitungsergebnissen und dem völlig verpatzten Cupstart gegen Getzersdorfer eher als Außenseiter in die Partie gegen Gmünd. Den besseren Start erwischten auch die Hausherren, die programmgemäß mit 1:0 in Front gingen, doch als williges Schlachtopfer präsentierte sich Absdorf keineswegs.

„Wir sind in der 2. Landesliga angekommen“

Trainer Chris Schragner war nach dem Spiel voll des Lobes für sein Team: „Wir haben uns als Einheit präsentiert, haben gefightet ohne Ende. Die Mannschaft hat sich mit diesem Unentschieden belohnt. In Summe war es auch völlig verdient. Wir sind in der 2. Landesliga-West angekommen.“ Nach dem man nach einem Standard (Eckball) neuerlich in Rückstand geriet, fighteten die Schragner-Boys zurück. Mo Schwarz schoss einen Freistoß so scharf, dass der Gmünder Keeper den Ball nur mehr wegschlagen konnte, Maxi Lembacher avancierte zu Helden, lupfte das Spielgerät ins Tor - und war mit zwei Treffern sicher „Absdorf Man of the Match“. Jetzt hat man mit Eggenburg einen Gegner auf Augenhöhe. Schragner hatte für die ersten drei Partien vier Punkte veranschlagt, hat man doch in der dritten Runde Rohrendorf auswärts als Gegner. Das scheint realistisch zu sein, sogar zu übertreffen!

Für Würmla waren das definitiv zwei verlorene Punkte. Was die Brandstätter-Elf bereits ganz zu Beginn an Chancen „versemmelten“ war dann für einen Sieg doch zu viel. Sicher hielt auch der Heimkeeper seine Farben mehrere Male im Spiel. Dementsprechend eher angesäuert sprach zwar Brandstätter von: „Die Burschen haben es zumindest versucht“, doch ärgerte er sich über die mangelnde Chancenverwertung. „Einige Male hat der Keeper mit unglaublichen Reflexen ein Tor von uns verhindert. Dennoch sollten wir in der Lage sein, zumindest einen Treffer zu machen.“ So auch in der 94 . (!) Minute, wo Schimany das Kunststück zuwege brachten aus etwa zwei Metern den Ball nicht per Kopf in die Maschen zu befördern. Nächster Gegner ist nun Ybbs - und die Mostviertler stehen schon nach einer Runde mit dem Rücken zur Wand, wurden sich doch von in der zweiten Halbzeit bärenstarken Lilienfeldern mit 4:1 „abgeschossen“. Brandstätter hat auch schon ein Rezept für dieses Match parat. Er war in Lilienfeld vor Ort.