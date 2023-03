Ausschluss für Jubel mit Teamkollegen

Beim Stand von 1:0 für Purgstall sah Rohrendorfs Andreas Bogner wegen einer Unsportlichkeit eine Gelbe Karte. Acht Minuten vor dem Ende des Spiels wurde der Flügelspieler von Trainer Stefan Kerzig dann ausgewechselt. In Abwesenheit von Bogner schaffte Rohrendorf noch den Turnaround. Durch zwei Tore von Jungspund Edgar Kalchhauser setzte sich die Kerzig-Elf am Ende doch noch mit 2:1 durch.

In der vierten Minute der Nachspielzeit lief der bereits ausgewechselste Ex-KSC-Spieler beim Tor zum 2:1 dann über das Spielfeld, um mit seiner Mannschaft den wichtigen Treffer gebührend zu feiern. Dafür bekam der Mittelfeldspieler von Schiedsrichter Sebastian Reiss die zweite Gelbe Karte, er fehlt deswegen am nächsten Spieltag in Lilienfeld. Auch Ersatztorhüter Moritz Wögrath bekam für seinen Sturmlauf von der Bank aus eine Verwarnung vom Unparteiischen. "Eine Schiedsrichterentscheidung will ich als Trainer nicht kommentieren. Für mich gehören aber Emotionen zum Fußball dazu. Wir können es jetzt aber nicht mehr ändern, es ist wie es ist", äußerte sich Coach Kerzig nach dem Spiel zur Gelb-Roten Karte von Bogner.