Beide Waldviertler müssen gehen, Amaliendorf will nicht als Letzter

Der SC Amaliendorf steht schon seit zwei Wochen als Absteiger fest. Im Derby gegen den USC Schweiggers riss die Gaunersdorfer-Elf am Samstag auch den Waldviertler Konkurrenten endgültig mit in die Gebietsliga. Ein 4:1-Sieg der Amaliendorfer bei regnerischem Wetter und vor mauer Zuschauerkulisse besiegelte das Schicksal.

Für Schweiggers ging damit ein vierjähriges Kapitel zu Ende. „Da hat einfach alles nicht zusammengepasst“, sprach Sportleiter Thomas Reif auch von fehlender Mentalität im Vergleich zur Vorwoche. „Ich verstehe es nicht. Die machen mit uns was sie wollen, und wir verhalten uns teilweise wie Schulbuben. Wir haben die Gegner gestreichelt, sie haben härter gespielt, und dadurch mehr vom Spiel gehabt.“ Der Abstieg sei „schade, weil in der Landesliga wirklich guter Fußball gespielt wird“. Vom Wiederaufstieg will Reif jedoch nicht sprechen: „Das kann man nicht planen.“

Dominik Haider gegen Schweiggers im Tor souverän

Geplant ist jetzt noch, zumindest den vorletzten Platz zu halten. Für die Hausherren war's nämlich ein weiterer Schritt, um vielleicht wirklich noch die Rote Laterne loszuwerden, mit einigermaßen positiven Gefühlen in die Gebietsliga zu gehen. „Rabenstein ist ein Gegner, der durchaus machbar wäre. Schweiggers wird's gegen Wieselburg sicher schwer haben“, orakelt SCA-Sektionsleiter Michael Pichler. Soll's gelingen, braucht Amaliendorf auf jeden Fall einen Sieg. Dann könnte auch Schweiggers nur mehr ein voller Erfolg helfen - die direkten Duelle stehen pro SCA.

Der plant derweil weiter für die nächste Saison. Einen Vorgeschmack darauf, wie es ohne Torhüter Joso Kobas gehen könnte, gab's gegen Schweiggers, wo Dominik Haider vertretungshalber eine starke Leistung ablieferte. Ob er neuer Einser wird, ist aber noch nicht fix. „Wir suchen in beiden Richtungen, für Einser und Zweier, halten uns alle Optionen offen“, sagt Pichler. Auch Milan Pastucha soll auf der Wunschliste stehen, nachdem er bei Waidhofen seinen Abschied verkündet hat. Ob Markus Gaunersdorfer Trainer bleibt, ist immer noch offen.