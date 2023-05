Blick auf neue Saison

Die Erlauftaler kassierten vor heimischem Publikum die zweite Niederlage in Serie. Nach dem 0:2 gegen das beste Frühjahrsteam St. Peter verloren die SVg-Kicker auch das Duell gegen die drittbeste Mannschaft der Rückrunde SV Würmla mit 0:3.

Eine Pleite, die laut Purg-stalls Coach Jürgen Moser „eindeutig zu hoch ausgefallen ist“. Er berichtet: „Wir haben speziell in der ersten Halbzeit ein starkes Spiel gemacht, durch einen individuellen Fehler aber das 0:1 erhalten. Nach der Pause scheiterten wir mehrere Male im Abschluss. Das war bitter, denn nach dem Doppelschlag war die Partie gegessen.“ Die Erlauftaler haderten einmal mehr mit Schwächen in der Defensive und in der Chancenverwertung. Dazu Moser: „Und ewig grüßt das Murmeltier. Wir zeigen eine gute Leistung, bringen uns aber selbst durch Eigenfehler, die dann entscheidend sind, um die Früchte unserer Arbeit.“

Die Probleme in der Offensive liegen auf der Hand. Goalgetter Rene Pitzl ist nach seiner überstandenen Muskelverletzung noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Das weiß auch Moser: „Er ist noch nicht bei 100 Prozent. Das macht sich in gewissen Situationen bemerkbar, ist aber auch verständlich.“ Für die verbleibenden drei Meisterschaftsspiele hat der SVg-Coach bereits angekündigt, einiges für die neue Saison auszuprobieren.

Er betont: „In Gmünd treffen wir auf einen Gegner, der auch bereits in die neue Saison schaut. Wir werden deshalb einige Dinge für die nächste Meisterschaftssaison versuchen. Jetzt ist für mich ein guter Zeitpunkt, im Wettkampfmodus Neues einzutrainieren, das uns für die nächsten Herausforderungen stärker machen wird.“