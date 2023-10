„Clean sheet“ - Absdorf ohne Gegentor daheim

Absdorf als „Trutzburg“! Die Mannschaft bescherte Trainer Christian Schragner zum „40er“ das schönste Geschenk - einen Heimsieg, natürlich, möchte man fast sagen, ohne Gegentor! Im vierten Heimspiel feierten die Absdorfer den vierten Erfolg - und schön langsam können sich die Gegner wirklich warm anziehen. Keiner Mannschaft gelang auf dem von Karl Schwanzer hervorragend gepflegten Geläuf ein Tor. Auch der Truppe von Frenk Schinkels nicht. Der Spratzern-Coach musste ebenso wie alle anderen Gegner ohne Punkte Absdorf wieder verlassen. Diesmal gab es auch spielerisch einiges zu sehen - zumindest in der zweiten Hälfte, wo zwei sehenswerte Aktionen zum 2:0-Heimsieg führten. Prunkstück der Heimischen war einmal mehr die von Chris Schaller hervorragend gemanagte Defensive. Mit Mo Schwarz als kongenialem Innenverteidiger konnte die Spratzern Offensive kaum Teilerfolge feiern. Stefan Stippl hatte im „Kasten“ einen ruhigen Tag. Und vorne lieferte Simon Gartner (17) eine absolute Talentprobe ab. Er besorgte das 1:0 und bereitete das 2:0 vor. Ein verdienter Sieg, Absdorf ist die Sensation bisher in der Saison. In Melk wartet eine Monsteraufgabe auf die Schragner-Elf. Doch Coach Christian Schragner bleibt gelassen: „Wir haben bis dato mehr erreicht, als uns wohl die meisten zugetraut haben. Allein die Tatsache, dass wir zu Hause noch kein Gegentor erhalten haben, ist sensationell. Das Team setzt bis dato alles um, was wir uns vornehmen. So macht es echt Spaß mit den Burschen zu arbeiten. Alles war jetzt kommt ist 'Zubrot', wir können nur mehr überraschen.“