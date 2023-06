Das große Zittern in Herzogenburg

Noch kein Durchatmen gibt es in Herzogenburg. Nach einer mehr als matten Leistung in Rabenstein setzte es eine verdiente 0:2-Schlappe. Während der Bezirkskonkurrent feiert, geht das Zittern in der Stiftstadt weiter. „Zum ersten Mal seit dem ich in Herzogenburg bin, bin ich richtig enttäuscht“, konnte es Trainer Marc Andre Unterhuber nur schwer fassen.

Brisante Ausgangslage

„Mit so einer Einstellung hätten wir gegen jeden Gegner in ganz Österreich verloren.“ Sinnbildlich: Regojevic lieferte sich mit Gruberbauer ein Privatduell, das „endlich“ in einer Gelben Karte endete. Seine Fünfte und somit Pause im wichtigen Spiel gegen Ybbs. Der Zweite ist genauso wie Leader St. Peter noch Gegner im Saisonfinale. Schwieriger geht es nicht, wobei auch schon viele Titelaspiranten umgefallen sind.

Konkurrent Schweiggers hatte vor dem Wochenende erst einen Frühjahrspunkt auf dem Konto. Der USC lieferte aber überraschend gegen Seitenstetten und hat noch Wieselburg (nach dem sensationellen Umfaller gegen Schlusslicht Amaliendorf nur mehr Außenseiter im Titelrennen) und davor Amaliendorf vor der Brust. Der SCH braucht noch einen eigenen Zähler oder einen Punkteverlust der Waldviertler. Die Trümpfe sind seit letzter Runde jedenfalls weniger geworden.