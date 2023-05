Das wohl letzte Gmünder Derby für längere Zeit

Das letzte Bezirksderby der Saison hat für SC Gmünd und SC Amaliendorf einen besonderen Beigeschmack. Einerseits will jeder gewinnen, Gmünd sich für das Unentschieden aus der Herbstsaison revanchieren. Andererseits besiegelt jeder Punkt für Gmünd das Amaliendorfer Schicksal und schickt den Konkurrenten endgültig in die Gebietsliga - womit die Grenzstädter dann zumindest in der nächsten Saison ganz ohne Derby auskommen müssten.

„Ich würde mich freuen, wenn sie es noch schaffen, aber realistisch ist das nicht mehr. Sie haben bisher in der gesamten Saison acht Punkte geholt und jetzt sollten sie zwölf Punkte in vier Spielen machen?“, sagt Markus Fürlinger, Sportlicher Leiter des SC Gmünd mit langer Amaliendorf-Vergangenheit sowohl als Aktiver als auch als Betreuer. Auch bei Amaliendorf-Sektionsleiter Michael Pichler weicht der Zweckoptimismus der vergangenen Wochen langsam der Resignation: „Wenn zwei absteigen müssen, werden wir nicht mehr auskommen...“

Amaliendorf will zumindest noch Rote Laterne abgeben

Im dann wohl letzten Derby für längere Zeit wollen die Amaliendorfer den Gmündern aber noch einmal einen heißen Tanz liefern - wie eben im Herbst beim 1:1. Die Formkurve spricht durchaus für den SCA, die Ergebnisse allerdings weiterhin nicht (erst vier Punkte im Frühjahr). Dennoch sagt Pichler: „Wenn wir so auftreten wie in den vergangenen Wochen, mache ich mir keine Sorgen, dass wir gegen Gmünd punkten können. Wir wollen gewinnen, zumindest den letzten Platz noch verlassen.“

Die Gmünder kennen Amaliendorf als unangenehmen Gegner, sind aber selbst derzeit trotz der personellen Misere gut drauf, punkten konstant. „Wir wollen natürlich gewinnen“, betont Fürlinger. „Jeder ist voll motiviert, freut sich aufs Derby. Bei Amaliendorf geht es jetzt wirklich um die letzte Chance, die werden alles reinhauen. Wir hoffen, dass einige unserer Verletzten zurückkommen.“

Gmünder Personaldecke soll dichter werden

Denn die personelle Situation der Gmünder ist seit Wochen sehr angespannt. Frantisek Nemec (Achillessehne) wird in dieser Saison womöglich gar nicht mehr spielen, Michael Dürnitzhofer (Rippenbruch) sicher nicht mehr. Florian Höbarth (Zerrung), Thomas Kapeller (Knöchelblessur) und Elias Früchtl fehlen ebenfalls schon länger. Gegen Würmla waren zudem Deniz Obradovic (Muskelverhärtung) und Lukas Hold (krank) out. Dafür gab Karel Slama ein frühes Comeback nach Zerrung, wie auch rückte Philipp Müller nach Adduktorenproblemen gleich wieder in die Startelf. Die Bank war aber dementsprechend dünn besetzt.

Obradovic und Hold werden im Derby wohl wieder spielen können, leise Hoffnung gibt's auch bei Höbarth. „Aber wir werden wieder eine gute Mannschaft stellen“, ist Fürlinger überzeugt.

Bei Amaliendorf wird auf jeden Fall Christian Brunner fehlen, der gegen Seitenstetten seine fünfte gelbe Karte gesehen hat. Zudem ist der Einsatz von Istvan Varga fraglich, er musste am Samstag ausgewechselt werden. „Er zieht schon länger eine leichte Zerrung im Oberschenkel mit, jetzt ging es aber gar nicht mehr“, sagt Pichler. „Ich fürchte, er wird für Samstag nicht fit werden.“