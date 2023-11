Der Absdorfer Erfolgsgarant? Das Abwehrbollwerk!

Absdorf wollte sich nach der 0:5-„Schleife“ in Ybbs in der Vorwoche gegen den Herbstmeister noch einmal gut schlagen. Dieses Unterfangen gelang vollinhaltlich. Absdorf präsentierte sich in den 90 Minuten als echte Einheit. Die Lilienfelder waren zwar über fast die gesamte Spielzeit feldüberlegen, aber bis auf wenige Möglichkeiten bei der Defensive der Heimischen in guten Händen.

Defensive als Schlüssel zum Hinrunden-Erfolg

Das von Christian Schaller geleitete Abwehrbollwerk war in den Heimspielen des SV Absdorf eine echte Macht. In sechs Matches zu Hause hat man gerade mal drei Gegentreffer kassiert. Und das in einem einzigen Spiel – es war die einzige Heimniederlage - gegen Melk. In fünf Matches hielt man das „Clean Sheet“. Viermal ging man dabei auch als Sieger von Platz.

Diese Heimstärke ist auch die Basis der soliden Platzierung der Absdorfer im Mittelfeld.

Dabei waren die Vorzeichen für so ein gutes Abschneiden kaum gegeben, nachdem Wunschspieler Wesley keine Aufenthaltsgenehmigung bekam. Der „Babyface-Sturm“, angeführt von Maxi Lembacher, machte seine Sache aber teilweise hervorragend und steuerte Treffer zu manchem Punktegewinn in der Fremde bei.



Wenig Bedarf im Transferfenster

Für Absdorf verlief die Saison ohne Frage zur vollsten Zufriedenheit. Für Trainer Chris Schragner besteht im Transferfenster deshalb kein akuter Handlungsbedarf. Absdorf will sich im Winter maximal punktuell verstärken.

„Wir wollen im Angriff noch etwas bewegen in der Winterübertrittszeit. Doch jetzt freue ich mich erstmal über die tolle Leistung meiner Mannschaft gegen den Herbstmeister aus Lilienfeld. Wir haben alles gegeben und sind dafür mit zumindest einem Punkt belohnt worden“, läutet Schragner die Winterpause ein.