Der Meistertrainer kehrt nach einem Jahr zurück

Man sieht sich immer zweimal im Leben. Dass dieser Sager beim SC Gmünd und Markus Früchtl so schnell wahr werden würde, damit war allerdings nicht wirklich zu rechnen. Nachdem sich die Grenzstädter vorigen Sommer überraschend vom frischgebackenen Meistertrainer getrennt haben, holten sie ihn jetzt ebenso überraschend zurück ins Boot. Markus Früchtl folgt im Sommer auf Neven Mrdalj.

„Er hat zuletzt wieder öfter bei uns zugeschaut, war auch beim Cup-Match gegen Haitzendorf da. So ist die Idee geboren, ihn zu fragen, ob er es nicht noch einmal machen will“, erklärt der Sportliche Leiter Markus Fürlinger. „Max wohnt eine Minute vom Platz entfernt, ist ein Ur-Gmünder, hat uns überhaupt erst in die 2. Landesliga gebracht. Was liegt näher, als dass er wieder das Ruder übernimmt?“

Die Wogen haben sich geglättet

Nach dieser Erklärung relativ wenig. Allerdings gab es aber auch den vorigen Juni, als Früchtl nur wenige Tage, nachdem er mit der Mannschaft den Meistertitel in der Gebietsliga gefeiert hatte, vor die Tür gesetzt wurde. Einige Spieler revoltierten, der Verein traute Früchtl in der Folge auch nicht mehr zu, den Verein in der 2. Landesliga West zu coachen. Dass die Trennung nicht glimpflich erfolgte, ist logisch.

Die Wogen dürften sich allerdings geglättet haben. „Die handelnden Personen von damals sind nicht mehr in diesen Funktionen tätig oder überhaupt nicht mehr da. Die Spieler, die damals meinten, sie würden unter Max nicht weiterspielen, sind trotzdem gegangen“, sagt Fürlinger. „Die Ungereimtheiten hatten wir schnell aus der Welt geschafft. Ich bin wirklich froh, dass der Meistertrainer wieder da ist.“ Das betont auch Früchtl: „Wir stieren nicht in der Vergangenheit herum. Wir sind erwachsene Menschen, wissen, dass auf beiden Seiten Fehler passiert sind. Das war schnell ausgeräumt. Wir schauen auf die Gegenwart und dei Zukunft.“

Abschied mit Wehmut, aber Vorfreude auf Gmünd

Früchtl suchte im vorigen Sommer den Abstand, ging zum Melker Verein Raxendorf in die 1. Klasse Waldviertel, arbeitete dort erfolgreich. „Mir gefällt es dort sehr gut, alle brennen für den Verein, das Gerüst in der Mannschaft ist gut“, sagt er. „Beim Abschied ist auch Wehmut dabei.“ Dass sich die Wege zum Saisonende trennen würden, stand aber schon seit einigen Wochen mehr oder weniger fest. Dementsprechend hoch stand der Gmünder bei einigen Waldviertler Klubs im Kurs. Warum es letztlich die Rückkehr nach Gmünd wurde? „Ich musste nicht wirklich lange überlegen“, erklärt Früchtl. „Es ist mein Heimatverein, noch dazu in dieser attraktiven Liga. Im Verein war auch einstimmig der Wunsch da, dass ich wieder übernehme.“

Die 2. Landesliga sieht er als große Herausforderung. „Ich habe aber kein Bauchweh. Ich kenne 90 Prozent der Spieler, habe die Unterstützung vom Verein, freue mich auf die neue Aufgabe“, betont Früchtl. „Die Qualität der Mannschaft ist sehr gut, das hat man im Herbst gesehen. Wichtig wird jetzt sein, dass wir über den Sommer die vielen verletzten Spieler wieder fit bekommen, den Kader auch etwas verbreitern.“

Vorerst stehen aber noch drei Aufgaben mit Raxendorf auf dem Programm. Am Donnerstag geht's zum Nachtragsspiel nach Echsenbach, danach folgen noch die Spiele gegen die Absteiger Windigsteig und Rappottenstein. „Die Saison wollen wir jetzt noch ordentlich zu Ende bringen“, sagt er. „Es war ein sehr interessantes Jahr in der 1. Klasse. Ich war auf vielen Plätzen in der Umgebung, habe viele Leute wieder getroffen, die ich von früher gekannt habe. Jetzt freue ich mich aber auch schon auf die 2. Landesliga.“