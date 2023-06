Der Meisterzug ist endgültig abgefahren

Seit Samstag ist es fix. Aufgrund des 4:2-Auswärtserfolgs von St. Peter/Au in Rohrendorf sind Wieselburgs Kicker endgültig aus dem Meisterrennen geworfen worden. Für SCW-Coach Rudi Vogel war der Meisterzug bereits nach der schmerzhaften 2:3-Heimniederlage gegen Tabellenschlusslicht Amaliendorf abgefahren. Er betont: „Wir haben zwar mit dem Sieg gegen Gmünd die Pflicht erfüllt. Daran, dass es für uns in der letzten Runde in Schweiggers noch um etwas geht, habe ich aber nicht mehr wirklich geglaubt.“ Dennoch wollen sich die Braustädter mit einem Erfolg in die Sommerpause verabschieden. Vogel gesteht: „Wir haben uns zwar in Schweiggers nie leicht getan, wir machen aber sicherlich keinen Ausflug ins Waldviertel, sondern wollen die Saison anständig mit drei Punkten beenden.“

Nach dem neuerlich sehr knapp verpassten Meistertitel laufen bei den Erlauftaler bereits die Kaderplanungen für den neuerlichen Angriff in der neuen Saison. Den ersten prominenten Neuzugang präsentierte der SC Wieselburg am vergangenen Wochenende. Mittelfeldspieler Marco Talir kommt vom SV Pöchlarn, wo er kurzzeitig auch als Spielertrainer im Einsatz war. Der 29-Jährige genoss seine fußballerische Ausbildung im Nachwuchs des LASK, kickte in der Folge unter anderem als Jungprofi beim SKN St. Pölten, ehe er nach Stationen beim SKU Amstetten, St. Peter/Au, Hofstetten und dem ASK Ybbs wieder in seine fußballerische Heimat Pöchlarn wechselte. Für SCW-Coach Rudi Vogel ist Talir kein Unbekannter. In seiner Zeit als Trainer bei der Union Hofstetten hatte er den dribbelstarken Offensivspieler unter seinen Fittichen. Er weiß: „Marco ist ein Wunschspieler von mir. Vor allem deshalb, da ich seine charakterlichen und fußballerischen Eigenschaften sehr gut kenne und auch weiß, wo ich ihn noch verbessern kann. Er ist ein fertiger Spieler, der sich nach der 1. Klasse sicherlich an das wieder höhere Tempo in der 2. Landesliga gewöhnen muss. Fußballerisch hat er sicherlich nichts verlernt und das Körperliche bringen wir hin.“ In dieser Woche wollen die Braustädter ihr Transferprogramm abschließen.

Ein weiterer talentierter Spieler steht laut Vogel kurz vor der Verpflichtung. Es könnte auch noch ein dritter Neuzugang folgen, um den Kader wieder mit frischem Blut aufzufüllen. Den Verein verlassen wird hingegen David Zefi, der zum aktuellen Konkurrenten St. Peter/Au wechseln wird. Ebenfalls nicht mehr zur Verfügung stehen wird Alexander Hiesberger, der aufgrund eines Knorpelschadens im Knie seine Fußballschuhe vorläufig an den berühmten Nagel hängen muss. Daneben wird auch Simon Braunauer den SCW verlassen und zu seinem Stammverein SV Petzenkirchen/Bergland zurückkehren.