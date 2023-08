Der Sturm bläst ordentlich

Zum ersten Mal in der Sommer-Vorbereitung war vorige Woche die neue Offensive des SK Eggenburg in voller Stärke im Einsatz. Das machte sich gleich bemerkbar - in einer starken Vorstellung gegen Landesligist Waidhofen und einem Erfolg gegen St. Bernhard.

Besonders in St. Bernhard machte sich bemerkbar, dass neben Neuzugang Haris Garagic auch Dominik Rolinec erstmals auf dem Platz stand. Die beiden zeichneten für alle drei Treffer beim 3:2-Erfolg verantwortlich. In Verbindung mit Regisseur Jindrich Kucera sorgten die Krahuletzstädter für ordentlich Wind. „Die beiden harmonieren sehr gut mit Kucera, das schaut schon sehr gut, auch wenn's natürlich noch kleine Abstimmungsprobleme gibt. Auch Lukas Kucirek im Tor ist schon voll bei uns angekommen“, sagt der Sportliche Leiter Sebastian Schmidt. Der SKE führte schon 3:0, fing sich in der Schlussphase noch zwei Gegentreffer ein.

Auch am Freitag gegen den SV Waidhofen legten die Eggenburger eine spielerisch gute Leistung hin, waren das gesamte Spiel über auf Augenhöhe, vor dem Tor klappte es aber erst in der Schlussphase. Kucera traf da zum 1:3.

Eine volle Vorbereitungswoche hat Eggenburg vor dem Saisonstart gegen Wieselburg noch vor sich. Zur Generalprobe kommt am Freitagabend Gars ins SKE-Stadion.