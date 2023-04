Derby-Rückblick: Vierte Niederlage trotz guter Leistung

Es war ein Derby der unterschiedlichen Halbzeiten. Vor dem Seitenwechsel waren die Gäste aus Purgstall klar tonangebend, führten mit 1:0 und ließen Wieselburg „schlecht“ aussehen. Nach der Pause gaben die Gastgeber mit einem Doppelschlag innerhalb von fünf Minuten der Begegnung die entscheidende Wende. Die SVg-Kicker hielten zwar tapfer dagegen, ein Punktgewinn war ihnen am Ende nicht vergönnt. Darüber ärgert sich Purgstalls Coach Jürgen Moser besonders: „Wir waren lange Zeit die aktivere, bessere und gefährlichere Mannschaft, trotzdem stehen wir am Ende wieder ohne Punkte da. Wir befinden uns in einer schwierigen Phase, in der erstens jeder Fehler bestraft wird und zweitens das Pech im Torabschluss dazu kommt. Vor allem in der ersten Halbzeit hätten wir das 2:0 erzielen müssen.“

Warum waren im ersten Durchgang Wieselburgs Kicker so von der Rolle? SCW-Coach Rudi Vogel analysiert selbstkritisch: „Der Gegner war einfach giftiger und hatte mehr Zugriff auf die Partie. Wir haben dadurch überhaupt nicht ins Spiel gefunden. Außerdem haben uns die Verletzungen von Hiesberger und Zefi aus der Konzentration geworfen.“ Bei Alexander Hiesberger scheint seine Meniskusverletzung wieder akut geworden zu sein. Eine Magnetresonanz-Untersuchung soll Aufschluss über die Schwere der neuerlichen Blessur geben. David Zefi zog sich bei einem Sprint eine Muskelverletzung im hinteren Bereich des Oberschenkels zu.

Ein Streitpunkt mit unterschiedlichen Ansichten war die Strafraumsituation in der zweiten Minute. Während Wieselburgs Trainer Rudi Vogel ein „glasklares Elferfoul“ am durchbrechenden David Zefi gesehen hatte“, gesteht Purgstalls Neo-Obmann Gerhard Buchegger „im gesamten Spiel keinen Elfmeter gesehen zu haben.“ Buchegger hatte sich in seinem ersten Spiel als Obmann der SVg Purgstall zudem ein anderes Ergebnis gewünscht, wie er betont: „Nach der ersten Halbzeit hätte ich mir nicht gedacht, dass wir in dieser Partie noch als Verlierer vom Feld gehen würden. Leider haben fünf schwache Minuten von uns nach der Pause die Partie entschieden. Das ist extrem bitter. Wir müssen uns nun rasch wieder aufrichten, denn nach der vierten Niederlage in Serie brauchen wir nun endlich einmal ein Erfolgserlebnis.“

Das weiß auch Trainer Jürgen Moser: „Wir spielen gut, am Ende aber glück- und erfolglos. Jedem meiner Spieler muss vor der Doppelrunde gegen Schweiggers und Amaliendorf bewusst sein, dass wir nun endlich punkten müssen. Jetzt heißt es liefern und fertig.“ Ins selbe Horn stößt auch Buchegger: „Wir brauchen aus diesen zwei Spielen sechs Punkte, um unsere Misere rasch vergessen zu machen.“

In einer sportlich angenehmeren Situation befinden sich hingegen Wieselburgs Kicker. Mit dem Derbysieg halten die Braustädter weiterhin Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Rudi Vogel will im Kampf um den Titel, der sich aufgrund der Serie von Rohrendorf von einem Drei- zu einem Vierkampf entwickelt hat, weiterhin ein Wörtchen mitreden. Der nächste Gegner Lilienfeld stellt für die Erlauftaler eine große Herausforderung dar, wie der SCW-Coach bestätigt: „Lilienfeld wurde in der bisherigen Saison unter Wert geschlagen. Wir müssen höllisch aufpassen. Wir werden aber ein System finden, um sie erfolgreich bekämpfen zu können.“