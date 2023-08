Die Ausgangsposition sprach klar für Favorit SC Wieselburg. Der Titelaspirant, der sich in den ersten beiden Saisonspielen von der besten Seite zeigte – in Eggenburg und gegen Rohrbach beide Male verdient gewann –, war aber gegen das bis dahin punktelose Tabellenschlusslicht Purgstall nicht wiederzuerkennen. Die Braustädter kamen von Beginn an nicht in die Gänge. Nach dem 1:0-Treffer für die SVg Purgstall aus einem gerechtfertigten Elfmetertreffer von Alexander Obermayr nach Foul von Andreas Lahmer wurde es für die Gäste nicht leichter. Und das, obwohl die Hausherren auf ihre beiden verlässlichsten Abwehrspieler verzichten mussten. Michael Mistelbauer fehlte aufgrund einer Rot-Sperre.

Mathias Hofmarcher stand aus privaten Gründen nicht zur Verfügung. Trotz dieser Ausfälle setzte Purgstalls Coach Jürgen Moser alles auf eine Karte und ließ zudem die beiden Neuzugänge Emre Koc und Blaz Udovcic zu Beginn nur auf der Ersatzbank. Die neu in die Mannschaft gerückten Kicker, wie Florian Reiter, Samuel Elbaky oder Constantin Scharner, der wieder rechtzeitig fit wurde, gaben das in sie gesetzte Vertrauen aber 100-prozentig zurück. Die Heimischen ließen mit viel Laufarbeit und Kampfkraft den Favoriten aus Wieselburg nicht ins Spiel kommen. Dies bestätigt auch der enttäuschte SCW-Coach Rudi Vogel: „Der Matchplan, den wir uns vorgenommen hatten, wurde von meinen Spielern zu keiner Zeit umgesetzt. Wir haben gewusst, dass die Purgstaller mit dem Rücken zur Wand stehen und ans Limit gehen werden. Leider haben wir es zu keiner Zeit geschafft, entsprechend dagegenzuhalten. Wir haben keine zweiten Bälle gewonnen, auch sonst ließ die Laufbereitschaft zu wünschen übrig. Es war im Grunde eine verdiente Niederlage und ein klassischer Selbstfaller.“

Die SCW-Kicker wollen sich nun im nächsten Duell zu Hause gegen Seitenstetten von einer anderen Seite präsentieren. Vogel stellt eines klar: „Wenn wir genauso auftreten, wie in Purgstall, dann werden wir mit Sicherheit verlieren. Eventuell werde ich wieder auf einigen Positionen rotieren. Das muss ich mir im Training anschauen. Auf jeden Fall wollen wir mit einem Sieg die aufkeimende Kritik von außen wieder verstummen lassen.“ Diese ist bei Purgstall nach dem Derbyerfolg bereits verstummt. Entsprechend zufrieden ist Trainer Jürgen Moser: „Wir haben uns eine Woche lang auf den Gegner vorbereitet. Meine Spieler haben die Taktik perfekt umgesetzt und einen tollen Tag erwischt. Unser Sieg war aufgrund des Chancenübergewichts absolut verdient. Wir haben die Wieselburger Offensivabteilung nicht zur Entfaltung kommen lassen. Das war der Schlüssel zum Erfolg. Ich freue mich mit den vielen jungen Spielern, die eine außergewöhnliche Leistung abrufen konnten.“

Die SVg-Kicker bekommen es nun auswärts mit Aufsteiger Absdorf zu tun, die am Sonntag Rohrendorf ein 1:1-Remis abgerungen hatten. Moser bleibt fokussiert: „Wir müssen nach dem Erfolg gegen Wieselburg, übrigens dem ersten seit dem Aufstieg in die 2. Landesliga, die Kirche im Dorf lassen. Absdorf ist ein überaus starker Aufsteiger, wo wir wieder alles aus uns rausholen müssen. Fußball ist kein Wunschkonzert, aber natürlich wollen wir da anschließen, wo wir gegen Wieselburg aufgehört haben.“ Mathias Hofmarcher und Michael Mistelbauer werden in diesem Spiel wieder mit von der Partie sein.