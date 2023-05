Die Austria kommt nach Lilienfeld

Das 0:2 gegen die Raben schmeckte den Lilienfelder ganz und gar nicht. Amir Ebrahim versuchte nach dem Schlusspfiff erst gar nicht, die Leistung seiner Mannschaft schönzureden. „Rabenstein hat verdient gewonnen. Sie wollten den Sieg mehr als wir“, meint der Spielertrainer. In der Vergangenheit war das nicht immer so. „Nicht jeder Punktverlust ist gleich zu bewerten. Gegen Wieselburg zum Beispiel war ich sehr zufrieden, auch wenn wir nicht gewonnen haben.“

Was gegen die Pielachtaler schief lief? „Sie haben uns mit einer Manndeckung überrascht. Wir konnten unsere Stärken im Spielaufbau nicht ausspielen“, erzählt Ebrahim. Er selbst war es, der von Rabensteins Stürmer auf Schritt und Tritt verfolgt und gestört wurde. „Eigentlich haben wir kein Problem mit Manndeckung und sind das auch aus der Vergangenheit gewöhnt. Wir haben aber die einfachen Sachen im Aufbau nicht gut gelöst“, sagt der Trainer.

Ein violettes Highlight

Der gestörte Spielaufbau führte dann auch dazu, dass man in der Offensive weniger oft und wenn doch, nicht so gefährlich vor das gegnerische Tor kam. „Da sind wir die nötigen Wege nicht gegangen, haben nicht intensiv genug agiert“, analysiert Ebrahim und gratuliert den Pielachtalern. „Sie haben die drei Punkte unbedingt gebracht und das hat man auch gemerkt.“

Vergangene Woche fixierte des SC ein echtes Testspielhighlight. Am 3. Juli gastiert der FK Austria Wien in Lilienfeld. „Die Austria kommt mit all ihren Stars“, verrät Ebrahim und freut sich, von den Besten lernen zu können. „Sportlich ist das sehr wertvoll für uns. So sehen wir, was die Austria besser macht als wir. Heruntergebrochen ist es meist das Tempo und das einfachere Spiel“, glaubt der Trainer.