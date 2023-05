Es war ein hartes Stück Arbeit, das der SC Lilienfeld in Schweiggers zu verrichten hatte. Der Aufsteiger setzte sich beim Tabellennachzügler verdient mit 2:0 durch. Die mitgereisten Lilienfelder Fans mussten aber lange auf den ersten Treffer ihrer Mannschaft warten. Erst Patrick Schroffenauer erlöste sie mit einem Abstaubertor in der 68. Minute.

„Wir hatten nicht eine Chance nach der anderen, trotzdem haben wir von der ersten bis zur neunzigsten Minute eine gute Leistung abgeliefert“, lobt Amir Ebrahim. Vor allem nach der Pause, als der Gegner allmählich müde wurde, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis der Bann gebrochen war. „Wir haben sehr wenig zugelassen und ausreichend Chancen kreiert“, weiß Ebrahim, gibt aber auch zu Bedenken, welche Spieler ihm in Schweiggers gefehlt hatten.

Auch ohne Top-Individualisten erfolgreich

Mit Safet Bajrami, Sebastian Poglitsch, Edi Soare, Momo El Sayed und Jovan Murisan waren gleich fünf Spieler nicht mit von der Partie, die mit ihrer individuellen Klasse ein Spiel auch mal im Alleingang entscheiden können. Spielertrainer Ebrahim: „Vor diesem Hintergrund bin ich noch ein bisschen zufriedener mit der Leistung.“

Ebrahim: „Wollen das Niveau weiter heben.“

Der Sieg lässt die Bezirkshauptstädter in der Tabelle einen Platz nach oben klettern. Einen Punkt vor Lilienfeld rangiert Seitenstetten, Wieselburg und Co scheinen außer Reichweite. „Die Tabelle interessiert mich aber ehrlicherweise gar nicht“, sagt der Spielertrainer und verneint auch, dass ohne die Möglichkeit nach Oben oder Druck nach Unten die Spannung verloren gehen könnte. „Wer uns in Schweiggers fighten und nach dem Spiel feiern gesehen hat, der weiß, dass das ein Blödsinn ist. Die Spannung ist noch immer da! Wir spielen einfach unheimlich gerne Fußball und wollen uns weiterentwickeln. Wenn man bedenkt, dass wir vor der Saison nur drei Spieler mit Landesliga-Erfahrung hatten, dann zeigt das schon, dass wir viel Aufbauarbeit zu verrichten haben. Wir wollen die letzten Spiele nutzen, um weiterzuarbeiten und das Niveau zu heben. Ich sehe das auch ein bisschen als verlängerte Vorbereitung für die nächste Saison.“