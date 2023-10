Die Steine purzelten in Herzogenburg

Geschafft! Im siebenten Anlauf gelang Herzogenburg der erste Saisonsieg. Zahlreiche Steine purzelten in der Stiftstadt. „Ein wichtiger Sieg zur richtigen Zeit. Die Erleichterung ist groß“, atmete Trainer Marc Andre Unterhuber durch. Die „rote Laterne“ wanderte mit zurück nach Eggenburg - und dort kostete Coach Patrick Glanz die Niederlage seinen Job.

Vom Backup zum Matchwinner

Unterhuber strahlte vor dem Sechs-Punkte-Spiel aufgrund der Erfahrungen aus der letzten Saison Zuversicht aus und sollte recht behalten. Der Coach weiß aber auch: „Wir dürfen nicht nur von den Sechs-Punkte-Spielen leben.“ Ausgerechnet Uzun, der Ersatz für den gesperrten Regojevic, brachte seine Farben auf die Siegerstraße. „Er hat eine ganz starke Partie gespielt“, lobte ihn sein Trainer. Der Führungstreffer war der Schlüssel für den ersten Dreipunkter in dieser Saison. „Wir haben Räume bekommen, es ist leichter dann auf Konter zu spielen.“

Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge fuhr auch Rabenstein einen Dreier ein. Aus einem frühen 0:1 wurde ein spätes 2:1. Dank eines fantastisch weiten Fischer-Einwurfs (Coach Windl: „Das kann er und wir versuchen das so gut wie möglich zu nützen.“), der in Braunsteiner beim Ausgleich den idealen Abnehmer fand. Wie in Herzogenburg lieferte auch in Pielachtal der Ersatzmann. Und das bei Braunsteiners erstem Einsatz von Beginn an. „Das gibt es nur im Fußball. Er hat es sich verdient, weil er sich immer rein haut“, war Windl zufrieden. Durch die Verletzung von Arvensis stellt Windl Braunsteiner weitere Einsätze bis zur Winterpause in Aussicht. Als nächstes in Lilienfeld hängen die Trauben hoch. Windl: „Sie sind klarer Favorit und mit Ybbs und Wieselburg über alle zu stellen.“

Schinkels-Elf sehnt sich nach Erfolgserlebnis

Spratzern hingegen kassierte die vierte Pleite en suite. Dabei wehrte sich der stark ersatzgeschwächte ASV gegen Tabellenführer Lilienfeld mit allem was er hat. Gereicht hat es durch einen späten Gegentreffer aber nicht zu einem Punktgewinn. „Die Jungs sind an ihre Grenzen gegangen. Wir haben Lilienfeld alles abverlangt“, fand Trainer Frenkie Schinkels. Durch die vielen Abwesenheiten ist die Trainingsbeteiligung „dünn“. Schinkels: „Die erste Hälfte der Saison ist sehr mühsam.“ Zumindest kommen jetzt Teams in Reichweite. „Wir müssen uns ein Erfolgserlebnis erarbeiten.“