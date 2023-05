Doppelter Balsam für St. Pöltner Bezirksklubs

Endlich! Rabenstein und Herzogenburg fallen im Gleichschritt eine Menge Steine vom Herzen. Beide Teams holten sich am Wochenende die Ernte für die Mühen der letzten (erfolglosen) Wochen.

„Die bessere Mannschaft hat gewonnen“, heimsten die Raben von Lilienfelds Spielertrainer Amir Ebrahim viel Lob ein. Markus Grünbichlers herrliches Weitschusstor zum 1:0 ebnete den Weg zum erhofften, aber nicht zu erwartenden Auswärtsdreier beim bis dato Klasse spielenden Aufsteiger. „Es war wieder ein starker Auftritt. Endlich hat sich die Mannschaft mit drei Punkten belohnt. Wir wollten den Sieg unbedingt“, atmete Trainer Andreas Gutlederer durch. Und hat nun mit seiner Mannschaft am Samstag die große Chance gegen Eggenburg, einen direkten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg, neuerlich eine volle Punktausbeute zu erzielen. Gutlederer: „Eggenburg ist im Frühjahr gut drauf, sie haben gute Einzelspieler. Wir wollen aber nachlegen und das Heimspiel gewinnen.“ Hörmann kehrt nach Gelbsperre zurück.Herzogenburg zieht sich glücklich aus Schlamassel

Herzogenburg stand ausgerechnet gegen das bis dato chancenlose Schlusslicht aus Amaliendorf am Abgrund. 0:2 nach 50 Minuten. Doch Samet Yikilmaz sorgte mit zwei Toren für das erfolgreiche Comeback. „Er arbeitet brav, hat sich endlich belohnt“, so SCH-Sportchef Wolfgang Eder, nachdem der Stürmer in den letzten vier Partien leer ausging. Das Spiel endgültig auf den Kopf stellte Chikadibia Anyanwu. Der Winter-Neuzugang landete nach schwacher Leistung in Seitenstetten auf der Bank, kam erst zur Pause. Und sorgte mit einem unglaublichen Treffer für eine Herzogenburger Jubeltraube. „Er hat es zurückgezahlt“, grinste Coach Marc Andre Unterhuber nach nervenaufreibenden 94 Minuten.

Die Klubverantwortlichen lobten die Moral der Truppe, die sich selbst aus dem Schlamassel zog. „Vielleicht war es eine Initialzündung“, hofft Eder nun den Schwung ins Saisonfinale mitzunehmen. Am Donnerstag geht es allerdings nach Wieselburg, die am Sonntag tatsächlich mit 7:0 in Rohrendorf eine Galavorstellung ablieferten. Eines ist klar: Die unerklärlichen Lücken in der Hintermannschaft des SC, die gegen Schlusslicht Amaliendorf fast zu einem Punkteverlust geführt hätte, darf sich die Unterhuber-Elf nicht mehr leisten.

Foto: Claus Stumpfer, Claus Stumpfer