Duell an Vogel

Die Braustädter bleiben im Kampf um den Herbstmeistertitel Tabellenführer Lilienfeld auf den Fersen. Mit dem dritten Erfolg in Folge beträgt der Rückstand weiterhin nur vier Zähler. Beim 2:0-Triumph in Spratzern stand auch das Duell der Trainer-Freunde Rudi Vogel gegen Frenkie Schinkels entlang der Seitenoutlinie im Fokus des Interesses. Aufgrund der Dominanz der Wieselburger Kicker fiel dieses aber sehr schaumgebremst aus, wie der SCW-Coach berichtet: „Es gab in diesem fairen Spiel mit nur zwei Gelben Karten kaum emotionale Aufreger und daher keine Gründe für Diskussionen. Wir waren klar besser und hätten die Partie viel früher entscheiden müssen. Frenkie hat mir nach dem Schlusspfiff zu unserer Leistung gratuliert und uns als verdiente Sieger bezeichnet. Es war ein sehr nettes Wiedersehen.“ Die Erlauftaler ließen Spratzern, das sehr starke Einzelspieler in ihren Reihen besitzt, von Beginn an nicht ins Spiel kommen.

Vogel zur Taktik: „Wir wussten, dass Spratzern uns spielerisch ebenbürtig ist. Wir haben aber die Zweikämpfe um vieles besser angenommen und die wichtigen zweiten Bälle gewonnen. Das machte den Unterschied aus und war der Schlüssel zum Erfolg.“ Eine starke kämpferische Leistung wird auch im nächsten Heimspiel gegen Rabenstein notwendig sein.

Die Gäste starteten sehr stark in die Saison, mussten zuletzt jedoch zwei Niederlagen gegen Ybbs und Melk hinnehmen. Vogel weiß: „Ich erwarte eine Mannschaft, die sehr tief und aggressiv verteidigen wird. Wir müssen auf ihr schnelles Umschaltspiel aufpassen. Wir werden aber wieder die richtigen Lösungen finden, um Rabenstein wehtun zu können.“ Beim Kader kann Vogel bis auf den nach wie vor angeschlagenen Clemens Heindl (Schambeinentzündung) auf alle Spieler zurückgreifen.