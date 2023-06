Ebrahim: „Habe in Lilienfeld noch einiges vor“

NÖN: Am Ende einer Saison mit Höhen und Tiefen findet sich Lilienfeld knapp unter dem Strich auf dem achten Platz wieder. Wie lautet Ihr Resümee nach der ersten Landesliga-Saison?

Amir Ebrahim: Unser primäres Ziel war es, dass wir uns in der Liga etablieren. Unsere Ausgangslage war aber schwierig, weil wir einen sehr jungen und unerfahrenen Kader hatten, kaum einer hatte Erfahrung auf dem Niveau. Auch, wenn wir selbstkritisch sind, denke ich, dass wir unser Ziel gut umgesetzt haben. Wir wissen aber auch, dass mehr drinnen gewesen wäre. Mit etwas mehr Reife hätten wir aus den vielen engen Partien mehr herausholen können. Spielerisch haben wir meist eine sehr ansprechende Leistung geboten. Die Effizienz im letzten Drittel und in der Abwehr ist aber sich noch ausbaufähig.

In der Gebietsliga hat Lilienfeld in der Meistersaison 81 Tore geschossen. Nun waren es nur knapp mehr als die Hälfte. Wie will man wieder zur alten Torgefahr zurückkehren?

Ebrahim: Tore kann man auf unterschiedliche Art und Weise erzielen. Zum Beispiel mit hohem Pressing, dann ist der Weg zum Tor kurz und der Gegner eventuell unorganisiert. Tore zu machen ist eine Qualitäts- und Mentalitätsfrage. Wenn man nicht so viel nachdenkt, geht es mit dem Toreschießen einfacher. Mir geht es als Trainer in erster Linie darum, dass wir viele Chancen kreieren, was wir auch tun. Am Rest werden wir weiter akribisch arbeiten ...

Sie mussten im letzten Jahr häufig auf verletzte Spieler verzichten. Wie sehr hat das die Saison beeinträchtigt?

Ebrahim: Wir hatten zum Glück nicht so gravierend viele Verletzungen wie im Jahr davor. Im Winter sind viele Spieler aus langfristigen Verletzungen zurückgekommen. Wenn man ein halbes Jahr verletzt ist, braucht man ein weiteres halbes Jahr, bis man wieder dort ist, wo man aufgehört hat. Es braucht einfach alles Zeit. Die Dynamik und die körperliche Verfassung kommen nicht von heute auf morgen zurück.

Wie sieht Ihr Plan für die neue Saison aus?

Ebrahim: Wir wollen so aufgestellt sein, dass wir in jedem Spiel in der Lage sind, dieses auch zu gewinnen. Wir hatten viele enge Spiele, die wir nicht entscheiden konnten. Da wollen wir die paar Prozent stärker werden um das eine Tor mehr zu machen als der Gegner. Dazu wird es Spieler brauchen, die eine Mentalität mitbringen. Diese Mentalität kann man aufbauen und von außen dazu holen.

Will Lilienfeld um den Titel mitspielen?

Ebrahim: Ich weiß, dass Journalisten gerne klare Ansagen hätten, aber die kann ich nicht geben. Ich bin zwar nicht der Typ, der ziellos Fußball spielt, aber an einem Tabellenplatz kann ich es trotzdem nicht festmachen. Ich will eine Konstanz in unsere Leistung bringen und sehen, dass wir alles investieren, um uns weiterzuentwickeln und miteinander erfolgreich zu sein.

Wird es noch Veränderungen im Kader geben?

Ebrahim: Es wird noch Veränderungen geben, aber, so viel kann ich schon sagen, die Leistungsträger bleiben alle an Bord.

Was haben Sie noch mit Lilienfeld vor? Wie lange wollen Sie noch bleiben?

Ebrahim: Das werde ich oft gefragt! Ich kann nur sagen, dass ich sehr glücklich in Lilienfeld bin. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass schon alles erreicht ist. Mit dem sensationellen 8:2 gegen Hainfeld hat alles begonnen und jetzt sind wir dort, wo wir sind. Ich persönlich bin mit der abgelaufenen Saison nicht zufrieden und möchte sehen, dass wir in der kommenden Saison erfolgreicher sind. Es gibt sowohl im sportlichen, als auch in anderen Bereichen Punkte, in denen wir uns als Verein weiterentwickeln wollen. Ich bin absolut überzeugt, dass wir das auch machen werden.