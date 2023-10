Ein Befreiungsschlag für den SV Würmla

Was für eine Befreiung! Endlich gelang den gebeutelten Tullnerfeldern ein voller Erfolg. Der Sieg war auch völlig verdient. „Wir hätten schon nach 20 Minuten höher führen können, wenn nicht müssen“, meinte nach dem Spiel ein erleichterter Obmann Robert Grill. Egal, diese drei Punkte sind eingetütet. Für die weitere Meisterschaft war dieser Erfolg schon von enormer Wichtigkeit. Jetzt hat man Herzogenburg und Eggenburg bereits überholt. Sicher, auch gegen Gmünd stimmt noch nicht alles. „In der ersten Hälfte ließen wir nach dem 1:0 den notwendigen Nachdruck vermissen, mussten wieder dass 1:1 hinnehmen“, stellte Grill fest. Doch nach der Führung durch Clemens Lippert (47.) lief Würmla wieder zu einer guten Form auf. Da verhinderte der Gästekeeper (nach einem Geschoß von Schimany) das 3:1. Die Hausherren waren aber an diesem Tag ganz einfach die bessere Mannschaft. „Wir hatten die Gmünder dann wieder jederzeit im Griff, dennoch wäre ein 3:1 ein besseres Polster gewesen. Doch wir nehmen die Zähler dankend an“, freute sich Grill. Die nächste Partie in Eggenburg ist richtungsweisend - ein absolutes Kellerduell bei einem „Dreier“ setzen sich die Tullnerfelder etwas ab. Ein Fight auf Biegen und Brechen!