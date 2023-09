Ein kapitaler Totalausfall

Am sechsten Spieltag hat es nun auch Rabenstein mit der ersten Niederlage erwischt. Die fiel mit 0:3 deftig und verdient aus. Der personelle Aderlass war nicht wettzumachen. Ein Sextett fehlte von Beginn an, ein Quintett ging angeschlagen ins Spiel. „Gegen eine Topmannschaft, wie es Ybbs ist, braucht man genügend fitte Spieler“, beschreibt Trainer Stefan Windl. Darüber hinaus agierte seine Elf „zu fehleranfällig“. Somit hat nur noch Tabellenführer Lilienfeld eine blütenweiße Weste an.

Unterhuber will den Leader überraschen

Und der Tabellenführer ist nächster Gegner von Herzogenburg. Der SC kassierte beim 0:2 in Absdorf beide Treffer aus Direktfreistoßen. Besonders Nummer eins war ärgerlich, denn nicht alle Spieler sprangen beim Freistoß hoch. „Ich weiß nicht warum. Es ist ausgemacht, dass einer liegt und alle anderen springen“, schüttelte Trainer Marc Andre Unterhuber den Kopf. Die nicht gegebene Rote Karte nach Torraubfoul an Strohmaier schlug aufs Gemüt. „Eine glasklare Rote Karte.“

Mit der Darbietung seiner Elf war Unterhuber einverstanden. „Die Mannschaft war aggressiv und präsent. Eine Klasse besser als zuletzt gegen Wieselburg. Es war ein Schritt in die richtige Richtung.“ Gegen Lilienfeld hofft der Coach auf eine Überraschung. „In unserer Situation ist es egal, gegen wen wir spielen: Wir müssen gegen jeden kämpfen. Vielleicht machen wir das Unmögliche möglich und schaffen den Turnaround.“

Spratzern und die zahlreichen Fehlerquellen

15 Gegentreffer stehen beim SCH schon zu Buche. Nach vier kassierten Toren bei Aufsteiger Melk nun noch einer mehr bei Absteiger Spratzern. Der ASV führt diese unrühmliche Tabelle mit 16 nach nur sechs Partien an. „Viel zu viel. 50 Prozent waren individuelle Fehler. Das kannst du nicht trainieren. Die Mannschaft muss konzentrierter werden“, so Trainer Frenkie Schinkels. Hoffnung gibt Stefan Karan, der nach Verletzung und Krankheit als Joker zweimal traf. Schinkels: „Er hat eine super Visitenkarte abgegeben.“

Im Heimspiel gegen Wieselburg heißt es nun: Fehler abstellen und konsequenter verteidigen. Schinkels: „Wieselburg spielt um den Titel. Davon sind wir noch weit entfernt.“