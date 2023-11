Eine tiefe Scharte in der Gmünder Herbstbilanz

Dass dem SC Gmünd in der letzten Herbstrunde bei Wieselburg ein schwerer Gang bevorstehen würde, war dem Sportlichen Leiter Markus Fürlinger schon im Vorfeld klar: „Das wird mit das schwierigste Auswärtsspiel der Saison.“ Dass sich die Grenzstädter aber im Erlauftal eine Rekord-Niederlage einfangen würden, damit hätte keiner gerechnet. Das 2:9 legt einen dunklen Schatten über die ansonsten erfolgreiche Herbstsaison.

„Das ist katastrophal!“, seufzt Fürlinger tief. „Auch für die Außenwirkung des gesamten Vereins. So darfst du dich nicht abschießen lassen. Obendrein gehst du jetzt nach einer tollen Herbstsaison mit so einer Partie in den Winter...“ Zeitlich ganz schlecht. Denn Wiedergutmachung gibt's frühestens in fünf Monaten. Um die Wunden einigermaßen zu lecken, das Spiel aufzuarbeiten, wurde extra noch eine weitere Trainingsschicht eingeschoben. Fürlinger: „Das müssen wir besprechen, wollen nicht mit dem schlechten Gefühl in die Winterpause gehen.“ In diese Kerbe schlägt auch Trainer Markus Früchtl: „Ob die Stimmung so schlecht ist, weiß ich gar nicht. Aber wir dürfen das nicht so stehen lassen. Das war eine fast zweistellige Niederlage!“

„Jeder hat gespielt, was er wollte“

Warum der SC Gmünd gar so unter die Räder kam, kann sich Fürlinger nur schwer erklären. Die Grenzstädter gerieten zwar schon in der zweiten Minute in Rückstand, drehten dann aber durch Tore von Stanislav Pacholik und Julian Zimmel binnen weniger Minuten die Partie. Bis zur Pause lag die Früchtl-Elf zwar wieder 2:3 hinten, die Stimmung war aber trotz verletzungsbedingtem Ausfall von Zimmel (Schlag auf den Hinterkopf samt Benommenheit) positiv. Fürlinger: „Wir waren in ersten Hälfte voll dabei, habe mir in der Halbzeit noch Chancen ausgerechnet. Dann haben wir schnell das 2:4 kassiert und die Mannschaft ist komplett zerfallen.“

Positionen seien nicht mehr eingehalten worden, taktische Vorgaben ignoriert worden, dazu schwere Fehler passiert. „Acht der neun Tore musste Wieselburg gar nicht herausspielen. Wir haben ihnen die Bälle serviert“, schildert Fürlinger. „Jeder hat gespielt, was er will. Die Vorgaben des Trainers wurden komplett ignoriert.“ So zogen sich die Gmünder auch nach dem 2:5 in der 55. Minute nicht wirklich zurück, sondern griffen weiter an (fanden auch Chancen vor) und liefen ins offene Messer.

Ausfälle in der Defensive

„Die Anweisungen gab es, aber diese umzusetzen, ist uns an diesem Tag nicht gelungen. Der große Platz in Wieselburg hat es auch sehr schwierig gemacht“, sagt Trainer Markus Früchtl. „Allerdings haben wir auch so viele Fehler gemacht. Da können wir noch so defensiv stehen, hilft es nichts. Wieselburg ist alles aufgegangen. Wir waren nicht imstande, das zu unterbinden.“

Mit ein Grund dafür seien auch die Ausfälle von Abwehrchef Karel Slama, der schon länger wegen eines Muskelfaserrisses fehlt, und Abräumer Stanislav Peterek, der kurzfristig krank wurde. Früchtl: „Da fehlt natürlich einiges an Qualität in der Defensive. Wieselburg ist auch eine der stärksten Mannschaften der Liga.“

Rekord-Niederlage für den SC Gmünd

Detail am Rande: Das 2:9 hatte auch Rekordcharakter. In der 2. Landesliga West hat der SC Gmünd seit der Fusion 2001 (erstmalige Meisterschaftsteilnahme war in der Saison 2002/03) noch nie mehr Gegentore kassiert. Auch eine ähnlich hohe Niederlage gab es erst einmal: im Frühjahr beim 0:7 gegen Purgstall.

Das ist allerdings die einzige Parallele zum Seuchen-Frühjahr mit sehr vielen Ausfällen. Die Herbstsaison war sehr gut. Mit 23 Punkten überflügelte die Mannschaft von Markus Früchtl auch die gute Hinrunde der Vorsaison. „Da haben wir 22 Punkte geholt und jeder hat von der geilen Truppe geschwärmt“, gibt Fürlinger zu Bedenken. „Wir dürfen uns von der einen Partie nicht den ganzen Herbst vermiesen lassen, sondern müssen an die vielen guten Spiele, guten Leistungen denken. Und dann greifen wir im Frühjahr wieder neu an.“