Es geht noch besser

Ein Punkt aus zwei Spielen stehen in der ersten Frühjahrsrunde zu Buche. Der Auftakt für das Bezirksduo hätte ergiebiger ausfallen können.

Herzogenburg steckte bei der Premiere von Marc Andre Unterhuber auf der Trainerbank im Derby gegen Würmla ein frühes 0:1-Rückstand nach einem Stellungsfehler weg, holte wenigstens noch einen Punkt. „Fürs erste Spiel war es ok“, fand der neue Coach. „Wir sind mit der ersten Torchance unglücklich in Rückstand geraten. Die Mannschaft hat Moral bewiesen und nicht aufgegeben. Wir müssen zufrieden sein, sind auf einem starken Niveau.“

Durch den verletzungsbedingten Ausfall von Neuzugang Uzun, stand mit Nakamura nur ein Neuer in der Startformation (4-1-4-1). Der machte seine Sache aber sehr gut und krönte seine Leistung mit dem Tor.

Bitter: Müllner musste mit Knieverletzung sogar ins Spital, auch Fürst wurde am Knie verletzt ausgetauscht. Weiter geht es in Purgstall (Hinspiel: 1:2). Unterhuber: „Eine spielerisch gute Mannschaft, wir müssen unsere Hausaufgaben machen.“

Nach der Kür folgt für die Raben die Pflicht

Der SC Rabenstein (im 4-1-4-1) wurde in Wieselburg unter seinem Wert geschlagen und kassierte eine 0:3-Auftaktpleite.

Vor allem die erste halbe Stunde gibt Grund zur Hoffnung. „Wir haben bis zum 1:0 das Spiel kontrolliert“, resümierte Trainer Andreas Gutlederer. Dann leitete ein zu gebender Elfmeter die Niederlage ein, bei vielen Schnittentscheidungen wurde aber zugunsten der favorisierten Gastgeber entschieden. „Der Schiri hat mit zweierlei Maß gemessen.“ Kurz vor der Pause fiel aus einem Eckball die Vorentscheidung. „Bitter, dass du aus zwei Standardsituationen zwei Tore kriegst.“

Was bleibt unterm Strich? „Es wäre viel mehr möglich gewesen. Wir können unsere Lehren daraus ziehen“, so Gutlederer. Am Samstag ist aufgrund der Kräfteverhältnisse ein Sieg gegen Schweiggers greifbar, im Waldviertel gab es ein 2:0. „Wir wollen drei Punkte“, stellt der Coach klar. Lechner wird aufgrund eines Bänderrisses im Knöchel aber noch länger ausfallen.