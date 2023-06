Frischer Wind für die Lilienfelder Offensive

Nach fünf sieglosen Partien in Folge darf sich der SC Lilienfeld doch noch über einen gelungenen Abschied in die Sommerpause freuen. In Gmünd setzte sich die Ebrahim-Elf verdient mit 2:0 durch. „Das letzte Spiel der Meisterschaft behält man in Erinnerung. Entweder man geht mit einem guten Gefühl in die Pause oder mit einem weniger guten“, weiß Amir Ebrahim.

Der Gegner zieht den Hut

Der Lilienfelder Coach attestiert seiner Elf im letzten Saisonspiel jede Menge Spielfreude und einen dominanten Auftritt. „In den ersten zehn Minuten haben wir durch unsere Nachlässigkeit zwei Chancen zugelassen. Danach hatten wir das Heft ganz klar in der Hand.“ Das sah auch Neven Mrdalj nicht anders: „Ich muss Lilienfeld gratulieren. Sie haben eine der technisch stärksten Mannschaften der Liga. Wenn man sie spielen lässt, wird es für den Gegner ganz schwer“, analysiert der scheidende Gmünd-Coach nach dem Schlusspfiff.

Lilienfeld beendet die Saison somit auf dem achten Tabellenplatz. Ein Platz, mit dem der Trainer leben kann. „Die Saison war in Ordnung, wir können zufrieden sein. Wir wissen aber auch, dass mehr drinnen gewesen wäre. Wir sind ehrgeizig und wollen uns nächste Saison noch mal weiterentwickeln und verbessern.“

Von der 2. Klasse in die 2. Landesliga

Ein Spieler, der dabei helfen soll, ist Kosovar Basholli. Der 21-jährige Slowene kickte vergangene Saison in der 2. Klasse Traisental beim SV Böheimkirchen. Über einen gemeinsamen Bekannten kam der Kontakt mit Ebrahim zustande. „Er sucht eine neue sportliche Herausforderung und möchte sich weiterentwickeln“, erzählt der Spielertrainer.

Drei Mal war der Außenbahnspieler im Frühjahr auf Probetraining in Lilienfeld und wusste zu überzeugen. „Er hat gute Anlagen und ich habe das Gefühl, dass er uns weiterhelfen kann. Die Frage ist nur, wie schnell er den Sprung von der 2. Klasse in die 2. Landesliga schafft. Ich bin aber optimistisch, dass er dort anschließen kann, wo er in Slowenien aufgehört hat“, sagt Ebrahim und blickt voller Vorfreude auf das Testspiel-Highlight gegen die Austria Wien am Sonntag, den 9. Juli um 16 Uhr entgegen. Ebrahim: „So eine Gelegenheit bietet sich nicht oft. Wir wollen uns gut präsentieren.“