Frust von Seele geschossen

Die Erlauftaler haben in die Erfolgsspur zurückgefunden. Nach 270 Spielminuten ohne eigenen Treffer erzielten die SVg-Kicker im Auswärtsspiel beim SC Gmünd gleich sieben Tore.

Trainer Jürgen Moser begeistert: „So ist Fußball. Oftmals passieren unerklärliche Dinge, die eine Blockade lösen. Ich freue mich für mein Team, dass sie sich mit diesem Triumph selbst eine schwere Last von den Schultern genommen haben. Nach zwei Niederlagen in Folge war es wichtig, dass wir mit solch einer Leistung zurückkommen.“ Die Gäste waren zur ungewöhnlichen Anpfiffzeit um 13 Uhr in jeder Spielminute die bessere Mannschaft.

Moser weiß: „Unsere Körpersprache war einfach besser. Wir wollten die drei Punkte mehr als der Gegner. Die wichtigen Treffer unmittelbar nach dem Seitenwechsel haben uns entsprechend in die Karten gespielt.“ Eines weiß aber auch der SVg-Coach: „Ein solches Spiel wird uns nicht jede Woche passieren. Wir haben aus neun Chancen, sieben Tore erzielt. Für uns hat da einfach alles gepasst.“ Der Torreigen ereignete sich trotz des Fehlens der wichtigen Mannschaftsstützen Rene Pitzl (fünfte Gelbe Karte) und Michael Mistelbauer (privat verhindert). Spieler des Nachmittags war Kapitän Roman Zeller, der zwei Treffer selbst erzielte und das 6:0 mustergültig vorbereitet.

Dazu der SVg-Coach: „Ich freue mich sehr für Roman. Nach den vielen schweren Wochen aufgrund seiner Knieprobleme hat er sich für alle die Mühen selbst belohnt.“ Die Erlauftaler bekommen es nun auswärts mit den spielstarken Lilienfeldern zu tun.

Moser gesteht: „Wir haben uns zwei Ziele gesetzt: Zum einen wollen wir etwas Ausprobieren, aber dennoch stabil bleiben, und zum anderen wollen wir die fünftbeste Defensive der Liga bleiben.“