Die beiden knappen 0:1-Niederlagen beim Derby in Purgstall und zu Hause gegen Seitenstetten sind in den Köpfen der SCW-Kicker bereits abgehakt. Nach dem 4:1-Erfolg in Herzogenburg und dem 4:2-Sieg gegen Würmla ist die sportliche Welt bei den Braustädtern wieder in Ordnung. Coach Rudi Vogel entspannt: „Wir haben die richtigen Reaktionen gezeigt und sind wieder in der Spur. Unsere Antwort nach den zwei Niederlagen war unglaublich. Acht Treffer und sechs Punkte sind perfekt.“

Vier Tore davon erzielte Gabriel Hinterberger, der gegen Würmla mit seinem Hattrick nach dem Seitenwechsel innerhalb von nur neun Minuten (59., 65., 68.) den Weg zum Erfolg ebnete. Der SCW-Goalgetter hat einmal mehr den Unterschied ausgemacht. Das 1:0 gelang ihm nach einer Vorlage von Marco Talir, der ebenfalls einen sehr starken Tag erwischte. Das 2:0 erzielte Hinterberger per Elfmeter nach vorangegangenem Foul an Talir. Das 3:0 besorgte er per Kopf nach einer Maßflanke des eingewechselten Florian Heigl, der auch das 4:2 durch Luca Biber mit einer Hereingabe vorbereitete. Dennoch ärgert sich Vogel über die beiden Gegentreffer zum zwischenzeitlichen 2:3: „Durch individuelle Fehler hätten wir es beinahe noch einmal selbst spannend gemacht. Diese leichten Gegentreffer dürfen wir nicht kassieren. Daran müssen wir arbeiten.“

Die Erlauftaler müssen nun zu Absteiger Spratzern – eine „Wundertüte“, wie es Vogel bezeichnet: „Sie haben zehn neue Spieler zu integrieren, die durchaus als Einzelspieler ihre Qualität haben. Wie sie als Mannschaft funktionieren, weiß ich aber nicht wirklich. Ich muss mir den Gegner per Videostudium noch genau ansehen. Die unvorhersehbaren Leistungsschwankungen von Spratzern machen es für uns nicht einfacher.“ Auf jeden Fall kommt es zum Wiedersehen mit Trainerkollegen Frenkie Schinkels. Vogel dazu: „Ich freue mich auch auf ein interessantes Duell mit meinem langjährigen Freund entlang der Seitenoutlinie.“