Knapp war es, am Ende ging aber doch alles gut. Lilienfeld setzte sich auch im dritten Spiel durch, siegte in Eggenburg mit 2:1. Mit einem Doppelpack (66., 87.) avancierte Laurent Gashi zum viel umjubelten Matchwinner. Es war der bereits dritte Treffer des Sommer-Neuzugangs in der laufenden Saison. Schon gegen Gmünd trug er sich in die Torschützenliste ein. „Er ist der Strafraumstürmer, den wir nie hatten“, lobt Amir Ebrahim Gashis Qualitäten.



Dass er den Sprung von der 1. Klasse in die 2. Landesliga derart schnell vollziehen konnte, überraschte den Stürmer selbst. „Ich hatte es natürlich gehofft, aber dass ich so schnell fit werde, war dann auch für mich überraschend.“ Denn vor einigen Monaten sah es mit der Fitness des Traiseners noch ganz anders aus. „Da war ich noch etwas übergewichtig“, grinst er. Gashi hat noch

Überraschte sich selbst: Laurent Gashi Foto: Wolfgang Wallner, Wolfgang Wallner

Luft nach oben

Den größten Unterschied zwischen den beiden Klassen sieht er im Tempo. „Hier sind alle viel fitter. In der 1. Klasse kann man es sich erlauben, nicht jeden Sprint zu machen, in Lilienfeld geht das nicht mehr“, erzählt er und weiß, dass noch ein Weg vor ihm liegt. „Das Training ist sehr intensiv und Amir ist ein Trainer, der genau weiß, was er will und das von den Spielern auch einfordert.“



Auch wenn Gashi aufgrund der starken Konkurrenz in der Offensive zuletzt nicht immer die erste Wahl in Lilienfeld war, glaubt Ebrahim an seine Durchsetzungskraft. „Er wird sicher noch Sprünge machen. Aber er ist schon jetzt ein sehr wichtiger Spieler für uns und vor allem auch einer der besten Charaktere im Team. Ich bin froh, dass er bei uns ist“, sagt der Trainer.



Als Karriere auf dem zweiten Bildungsweg will der Traisener, der 2016 von Jochen Fallmann und Frenkie Schinkels zum SKN St. Pölten geholt worden war, aber nicht sehen. „Ich will nicht mehr Profi werden, das ist seit dem Kreuzbandriss, den ich mir kurz nach meinem Wechsel zugezogen habe, vorbei. Es passt so gut für mich, ich fühle mich in Lilienfeld wohl und will einfach mein Bestes geben.“