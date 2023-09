Gemischte Gefühle vor Familienduell in Spratzern

Freud und Leid herrscht vor dem Duell zwischen Spratzern und Rabenstein, in dem ASV-Coach Frenkie Schinkels auf seinem Schwiegersohn Stefan Windl trifft. Dabei wird auch das neue Flutlicht eingeweiht.

Die Pielachtaler behaupteten Platz zwei durch ein verdientes 1:0 über Würmla. Zehn Punkte in vier Spielen, lediglich einen Gegentreffer erhalten: Die Bilanz der Raben ist exzellent. „Eine super Sache“, ist Windl zufrieden. Der Erfolgslauf fällt unter die Rubrik „bemerkenswert“. Denn der Verletzungsteufel wütet einmal mehr. Neben den drei verletzten Stammspielern Lick, Gugler und Markus Grünbichler fielen mit Ücüncü (Wadenbeinprellung), Pieber (Entzündung an der Leiste) und Lapiere (Knieverletzung) drei weitere aus. „Wir hatten sehr viel junges Blut am Platz“;, weiß Windl, der dem erst 16 Jahre alten Oberleitner zu seinem Startelfdebüt verhalf. Und sich auf Neuzugang Fischer (Jahrgang 2000) in der Innenverteidigung verlassen konnte. Windl: „Er hat es super gemacht und war kompromisslos.“Schinkels: „Lieber mit Hund zum Tanzkurs.“

Eine andere Ausgangsposition (je zwei Siege und Niederlagen) hat Spratzern. „Ich bin nicht oft ratlos, aber dieses Mal war ich es als Trainer“, steckte Schinkels das 0:4 in Ybbs tief in den Knochen. „So schlecht war ein Klub mit mir als Trainer noch nicht“, lautete die bittere Erkenntnis. „Es war kein Schritt nach vorne. Da gehe ich lieber mit meinem Hund zum Tanzkurs.“ Die Eigenbauregelung zwingt Schinkels dazu, mit Karan und Imocanin zwei potenzielle Starter in der Reserve zu lassen. „Gegen Rabenstein müssen wir uns steigern, sonst sehen wir lieb aus.“ Sein Gegenüber stellt fest: „Sie haben viele gute Einzelspieler, die kicken können und wollen.“

Eine Trendumkehr erlebte Herzogenburg beim 3:6 in Melk. Zweimal spielte der SC schon zu Null, nun fing man sich gleich ein halbes Dutzend. Trainer Marc Andre Unterhuber ärgerte sich über taktische Vorgaben, die kurz davor angesprochen wurden und dann nicht eingehalten zu Gegentoren führten. „Ein Chaos sondergleichen.“ Einziger Lichtblick war Doppeltorschütze Nico Strohmaier, der mit Uzun nach drei Partien ohne Treffer für gleich drei SC-Auswärtstore sorgte. „Ich freue mich für ihn.“