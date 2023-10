Gmünd hat die Top-Ränge in Sichtweite

Der 6:0-Erfolg über Spratzern war nach zwei eher holprigen Auftritten gegen Herzogenburg und Würmla Balsam auf die Gmünder Fußballer-Seele. Die Schinkels-Elf machte es den Grenzstädtern zwar nicht gerade schwer, Gmünd nahm die Geschenke aber dankend an, trat dominant auf, fand eine Vielzahl an Torchancen vor.

„Wenn man etwas kritisieren möchte, dann könnte man sagen, dass wir noch höher gewinnen hätten können. Aber das wäre jammern auf hohem Niveau. Wir haben wirklich gut gespielt, keine Torchance zugelassen“, sagt der Sportliche Leiter Markus Fürlinger, der froh ist, dass das Team nach der Niederlage in Würmla gleich auf die Siegerstraße zurückgekehrt ist. Stanislav Pacholik und Julian Zimmel trafen jeweils doppelt, Philipp Müller stand in dieser Saison erstmals in der Start-Elf, holte gleich einen Elfmeter raus.

In der Tabelle hatte der Erfolg auch Auswirkungen. Der SC Gmünd machte dort zwar nur einen Platz gut, ist jetzt Sechster. Allerdings fehlen auf den Tabellenzweiten Ybbs nur zwei Zähler. Hinter Liga-Dominator Lilienfeld stehen gleich vier Teams mit 19 Punkten. „Es ist alles sehr eng beisammen, da kann es schnell gehen. Aber genauso in die andere Richtung...“, weiß Fürlinger. „Lilienfeld ist derzeit uneinholbar. Aber dahinter wird's eng. Unser Ziel ist ein Platz unter den Top 4 oder Top 5, da sind wir gut unterwegs.“

Jetzt gilt es, gegen Rabenstein gleich nachzulegen. Das Team hat den Abgang von Langzeit-Trainer Andreas Gutlederer zum ASV Schrems gut verkraftet, ist erstmals seit längerer Zeit auch nicht im Abstiegskampf verwickelt. „Das ist eine kampfkräftige Mannschaft, da haben wir uns immer schwer getan“, sagt Fürlinger. „Aber mit unserer Mannschaft ist alles möglich. Wir wollen natürlich gewinnen.“ Stepan Prokes ist nach Rückenproblemen und einer Woche Urlaub wieder mit an Bord.