Gmünder „offenbar noch etwas in der Lernphase“

Zweimal in Führung gegangen und am Ende doch nur ein Punkt. Der Saisonauftakt des SC Gmünd gegen den Aufsteiger und langjährigen Titelkonkurrenten in der Gebietsliga, SV Absdorf, lief zwar in weiten Teilen gut, endete aber bitter.

„Schaut man sich das Spiel an, besonders die erste Hälfte, dann waren das ganz klar zwei verlorene Punkte. Da brauchen wir nicht drumherum reden“, resümiert Trainer Markus Früchtl. „Wir müssen zur Pause 2:0 führen, waren da leider nicht kaltschnäuzig vor dem Tor.“ Da blieben einige Sitzer ungenutzt - wie ein Schuss von Stepan Prokes nach einem Corner oder ein Schuss von Martin Held am Fünfer nach Querpass von seinem Bruder Jakub.

„Nach der Führung abdrehen, geht einfach nicht“

So blieb der Treffer von Jakub Held nach Zimmel-Vorlage der einzige der ersten Hälfte - dennoch lag Gmünd vorne. Nach der Pause wandelte sich das Spiel der Gäste etwas, Absdorf wurde defensiver, die Grenzstädter hatten mehr Probleme, vor das Tor zu kommen. „Das wäre noch kein Problem gewesen. Aber leider haben wir durch individuelle Fehler zwei Geschenke verteilt“, seufzt Früchtl. „Das darf dir in so einer Liga einfach nicht passieren.“

Dazwischen ging Gmünd doch noch ein zweites Mal in Führung, brachte diese aber nicht über die Zeit. Das Spiel endete 2:2. „Im Nachhinein können wir mit einem Punkt nicht zufrieden sein“, sagt auch Sportleiter Markus Fürlinger. „Dass wir zweimal nach einer Führung abdrehen, geht einfach nicht.“

Kommunikation noch nicht ideal

Die Lehren aus dem Spiel sind für den Trainer relativ schnell gezogen. „Wir sind offenbar doch noch etwas in der Lernphase“, meint Früchtl. Durch Verletzungen und Urlaube sind einige Spieler doch kürzer in der Vorbereitung als andere - dazu kamen einige Neuzugänge. Früchtl sieht sein Team dennoch gut vorbereitet, aber: „Was man merkt, ist, dass die Kommunikation mit den neuen Spielern noch nicht ganz ideal läuft. Das braucht noch etwas. Das wird aber kommen, da müssen wir geduldig sein.“

Zum nächsten Spiel dauert es aber nicht lange. Am Freitag gastieren die Grenzstädter beim SC Lilienfeld. „Spielerisch eines der besten Teams der Liga“, warnt Früchtl, der deren 4:1-Auftaktsieg gegen Ybbs noch genauer unter die Lupe nehmen möchte. „Wichtig wird sein, dass wir aggressiv gegen den Ball sind, lästig sind. Und wir werden etwas anders austreten, als gegen Absdorf.“ Auch Fürlinger betont: „Wir müssen konsequent dagegenhalten. Das 1:1 aus dem vorigen Herbst zu wiederholen wäre toll.“